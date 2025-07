Lunga, lunghissima, la relazione con Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island. Ma anche lei è famosissima. Non potete non conoscerla. Ecco tutta la sua carriera. Si conoscono nel 2006, durante una vacanza in montagna. Tra loro nasce un legame che si consolida due anni dopo, nel 2008, diventando una delle relazioni più durature del panorama televisivo italiano. La coppia è molto riservata e preferisce tenere la propria vita privata lontana dai riflettori, anche se nel tempo non sono mancate le indiscrezioni su presunte crisi e tradimenti.

Bisciglia, in alcune interviste, ha confermato che ci sono stati momenti difficili, fino a una temporanea separazione. Lei stessa ha confermato che l’amore tra loro si è rafforzato anche attraverso le sfide. Nessuna relazione lunga è priva di ostacoli, e la loro non fa eccezione. Tuttavia, il sostegno reciproco e la volontà di costruire insieme un futuro li ha portati a superare le difficoltà. Di chi stiamo parlando?

La fidanzata di Filippo Bisciglia

Classe 1984, originaria di Prato, ha saputo conquistare il pubblico fin dagli esordi nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, per poi affermarsi come showgirl, ballerina e personaggio televisivo. Parliamo di Pamela Camassa.

Pamela esordisce ufficialmente nel 2002, vincendo il titolo di Miss Mondo Italia. Avrebbe dovuto rappresentare il Paese al concorso internazionale, ma decide di ritirarsi in segno di protesta contro la situazione delle donne in Nigeria. Questo gesto la fa notare non solo per la bellezza, ma anche per la sensibilità e la determinazione. Tre anni più tardi, nel 2005, arriva terza al celebre concorso di Miss Italia, esperienza che apre le porte a una carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel corso degli anni, la Camassa ha preso parte a numerosi programmi televisivi: da I raccomandati come valletta, al talent di ballo Ballando con le stelle, dove nel 2006 si piazza seconda. Partecipa anche alla versione ucraina dello stesso programma, mostrando versatilità e voglia di mettersi in gioco. Tra le esperienze più significative si ricorda la partecipazione a La Talpa nel 2008, reality che abbandona però in anticipo, per motivi personali legati proprio alla sua relazione con Bisciglia.

Nonostante stiano insieme da quasi vent’anni, ormai, i due non sono ancora sposati. Entrambi, però, hanno più volte sottolineato di sentirsi come se lo fossero. In diverse interviste è emerso anche il desiderio, da parte di entrambi, di diventare genitori. Pamela, in passato, ha parlato apertamente del desiderio di maternità, mentre Filippo ha espresso qualche timore legato all’età, ma senza escludere l’idea di avere un figlio.