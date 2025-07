Ecco dove vive Tiberio Timberi, il conduttore Rai che negli anni si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo non rinunciandovi mai.

Il presentatore è sicuramente uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano, tanto che è riuscito già da subito a raggiungere il successo in tv. All’inizio della sua carriera ha lavorato per alcune radio private, per poi debuttare nel 1986 a Telemontecarlo. Con il tempo è diventato invece giornalista professionista e, da quel momento, il suo percorso professionale ha preso letteralmente il volo.

In molti si chiedono spesso dove abiti e come sia fatta la sua abitazione, che tra l’altro rispecchia appieno la sua personalità.

Com’è fatta la casa di Tiberio Timperi

Il presentatore non smette di sorprendere il pubblico con le sue tante partecipazioni televisive e cinematografiche. Originario di Roma, ha preferito restare nella sua città di origine, dove tiene anche le sue attività professionali. Oltre ai programmi televisivi che lo vedono come protagonista, Timperi è anche attore e ha recitato in diverse serie tv di successo come Incantesimo e Un Medico in Famiglia. Il conduttore vive quindi nella Capitale in un appartamento che ha un arredamento molto semplice e minimal. Sempre molto riservato, ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori e non si è mai esposto troppo dinnanzi ai riflettori.

Sui suoi profili social ufficiali, ogni tanto si vedono alcune fotografie della sua casa. Si notano infatti gli interni e si intravede una televisione, un tavolo in legno, due poltrone e una libreria. Sono questi gli elementi presenti nel suo salone, la stanza in cui trascorrerebbe gran parte del suo tempo libero. Di lui si sa inoltre che al momento vive da solo e, proprio per la sua voglia di privacy, non ci sono informazioni sulla sua vita sentimentale.

Tiberio è stato però sposato in passato con Orsola Adele Gazzaniga, la sua ex moglie e che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. I due sono stati legati sentimentalmente per ben tre anni, e hanno pronunciato il fatidico sì nel 2005. Dalla loro storia è nato un figlio, ma il loro matrimonio è però finito solo dopo pochi mesi. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà nel corso della prossima stagione televisiva. A Tiberio Timperi sono spettati molti altri progetti televisivi, che continueranno a renderlo il personaggio che è oggi, con il suo talento e con quella passione che lo ha sempre contraddistinto.