Orietta Berti è tra le voci femminili della musica italiane di maggiore successo. Vanta una lunga carriera e nel corso degli anni ha saputo adattarsi ai cambiamenti e all’evoluzione della musica, si è più volte messa in gioco anche in tv dove per diverse stagioni ha presenziato come ospiti di talk noti come Che tempo che fa e recentemente ha collaborato con artisti contemporanei. Questo le ha permesso di mantenere costante la sua popolarità e di conquistare anche un pubblico più giovane. Orietta è spesso in tour e lontano da casa, ad accompagnarla nei suoi tanti impegni il marito Osvaldo che è sempre stato al suo fianco.

Quando non lavora Orietta Berti si dedica alla sua bellissima casa, una dimora circondata dal verde e arredata secondo il gusto e l’esigenze della cantante. La dimora si trova a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, è molto grande e ha un bellissimo giardino a cui Orietta tiene particolarmente. E’ un’immobile situato lontano dalla frenesia cittadina dove è possibile rilassarsi e non essere disturbati da nulla e da nessuno, a parte la vivacità dei nipotini dell’artista.

Nel giardino ci sono diverse piante e alcuni alberi secolari, è uno spazio veramente affascinante dove sembra vivere un’altra dimensione. I cani di Orietta corrono felice e liberi e questo rende la cantante molto felice. Più volte Orietta ha manifestato la sua passione per la natura e per il verde: “La Natura è meravigliosa e le emozioni che trasmette sono vitali per ognuno di noi”, ha dichiarato in una recente intervista. Non a caso appena ne ha l’occasione, ma soprattutto il tempo si dedica personalmente alla cura delle sue piante. Nel giardino ci sono anche diverse decorazioni e vasi preziosi che rendono l’area uno spazio incantato.

La casa di Orietta Berti, stile classico ma glamour

Gli interni della villa di Orietta Berti sono decisamente spaziosi, la zona giorno e notte sono ben distinte e ogni stanza è arredata in modo classico, ma glamour. La cantante ha arricchito le stanze con più complementi d’arredo, alcuni anche di valore, E’ evidente che Orietta ha gusto e ama le cose belle e non può non averle nella sua casa, nel suo spazio privato che diverse volte ha mostrato sui social, ma anche in tv.

La Berti ama particolarmente gli oggetti di ceramica e le decorazioni floreali, che sono presenti in tutte le stanze e rivelano la passione che la cantante ha per l’arte in generale. Orietta inoltre colleziona oggetti diversi che sono ben visibili in aree della sia casa: tra questi le miniature dei puffi, ma anche le bambole di porcellana. Tuttavia la collezione più nota, che ha più volte mostrato è quella dell’acquasantiere che donano quel tocco di spiritualità alla villa.

La casa di Orietta Berti è un posto davvero unico dove la cantante è riuscita a fondere il suo privato, la passione per l’arte e quella per la musica. Ogni spazio rispecchia la sua personalità creativa ed è ricco di storia, di un vissuto appassionante che si esprime attraverso la rappresentazione di diversi oggetti.