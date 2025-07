Starebbe continuando a crescere la tensione dietro le quinte di Domenica IN, sebbene il programma sia stato confermato – così come la presenza di Mara Venier – nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, ci sarebbero una serie di malcontenti proprio per la conduttrice.

Qualcosa che potrebbe aver creato attrito tra la Rai e la Venier e che, addirittura, potrebbe mettere a rischio il programma. La conduttrice, è ormai noto, ha deciso di restare ancora per un altro anno alla conduzione del programma, anche perché quest’anno Domenica IN celebra 25 anni, una tappa importante che sarà festeggiata con una serie di cambiamenti. E proprio alcuni di questi potrebbero non piacere a zia Mara.

Domenica IN, tra malumori e rifiuti: cosa sta accadendo

E’ ormai noto che quest’anno Mara Venier sarà affiancata da un altro conduttore a Domenica IN, si tratta di Gabriele Corsi, una decisione presa probabilmente per dare un nuovo aspetto al programma e al contempo alleggerire la conduttrice. Con loro ci sarebbe dovuto essere, così si era capito in un primo momento, anche Nek, ma alla fine il cantante avrebbe rifiutato perché è impegnato con il suo tour.

Un primo “no” che pare non essere piaciuto alla Venier. A questo si aggiungerebbe il rifiuto della Rai alla richiesta della conduttrice di essere ospite fissa al tavolo di Che tempo che fa. E’ noto quanto zia Mara adori il programma e pare che Fazio l’avrebbe voluta nel suo show, ma da viale Mazzini sarebbe arrivato un “no”, anche perché l’appuntamento è proprio di domenica e questo avrebbe potuto creare problemi a Domenica In.

Adesso sembrerebbe che la Venier non avrebbe gradito questo rifiuto e, dal momento che a breve dovrebbe firmare nuovamente un contratto poiché il suo sarebbe in scadenza, questo “no” alla sua richiesta potrebbe aver creato dei malumori. Ci sarebbe chi dice che sarebbe a rischio la sua conduzione a Domenica IN e questo potrebbe spingere l’azienda di viale Mazzini a fare un passo indietro ad accettare. In più ci sarebbero alcuni cambiamenti alla regia che potrebbero non piacere a zia Mara, abituata da tanti anni a lavorare con il solito team.

Insomma, sebbene al momento si tratterebbe solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, le voci su rapporti tesi tra Mara Venier e la Rai sarebbero sempre più insistenti. Bisognerà comprendere cosa stia davvero accadendo e soprattutto se è vero che potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, con una possibile uscita di scena della conduttrice. Ad oggi la sua presenza è stata confermata nel corso della presentazione dei palinsesti, ma gli attriti di cui si parla sarebbero successivi a quel momento.