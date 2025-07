Addii, nuovi personaggi, e colpi di scena inattesi caratterizzeranno la decima stagione de Il Paradiso delle Signore che tornerà in onda a Settembre. La soap opera made in Italy è tra i prodotti di punta della Rai ed ogni giorno ottiene dati d’ascolto rilevanti che nonostante la longevità non tendono a subire inflessioni. Ambientato nella Milano degli anni sessanta, periodo ricco di cambiamenti economici e sociali, Il Paradiso narra le vicissitudini dei personaggi la cui quotidianità ruota intorno all’amato grande magazzino.

Nel corso delle varie stagioni sono state raccontate storie diverse, e molti sono stati i giovani attori che hanno militato sul set, e che oggi sono dei volti consolidati della tv. Poi ci sono quei personaggi che sono considerati dei punti fermi e che sono parte della storia della soap: tra questi la contessa Adelaide ma anche Guarnieri interpretati rispettivamente da Vanessa Gravina e da Roberta Farnese. Le prime puntate della nuova stagione de Il Paradiso sono state girate e secondo diverse anticipazioni gli spettatori dovranno aspettarsi diverse sorprese.

Ecco cosa cambierà a Settembre e quali sono le novità della soap. Uno dei rumors maggiormente accreditati riguarda il rapporto vivace di Elvira e Salvo, mentre la vita sentimentale di Adelaide subirà alcuni scossoni. Ci saranno poi ulteriori sviluppi anche riguardo alle scelte di Guarnieri, Odile e Marta. Alcune Veneri non faranno ritorno a Il Paradiso delle Signore e questo rivela che ci saranno dei nuovi ingressi: una neo Venere sarà interpretata da Chiara Dell’Omodarme. Il personaggio di quest’ultima sarà molto interessante e riuscirà a ritagliarsi un suo spazio nella soap.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni prima puntata

Sono stati diffusi in rete anche le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 10. Il ritorno dalle vacanze segna la riapertura dello store milanese dove tutti sono concentrati nel realizzare la presentazione della nuova collezione. Coinvolta nella sfilata anche Delia. Le Veneri si ritrovano e sono molto felici di essere tornate al lavoro: le commesso raccontano come hanno trascorso le vacanze. Agata è andata da Maria a Parigi, mentre Delia ha vissuto l’estate con Gianlorenzo, i due si amano molto.

Elvira, mamma da poco d’Andrea, ha deciso di tornare a lavoro nonostante il bambino la impegni molto. Insieme a Salvo sta organizzando la cerimonia per il battesimo e non nasconde di vivere un momento molto felice anche se è stanca e dorme poco. Tra i nuovi arrivi Fulvio, un ex imprenditore fallito che ha accettato di rimettersi in gioco e accetta il ruolo di magazziniere.

Marcello ed Adelaide hanno trascorso le vacanze insieme e hanno ritrovato l’intesa, questo costringe Guarnieri ad accettare il loro rapporto anche se non ha rinunciato a dimostrarle il suo amore. Per questo fa un gesto che sorprende: include nell’asse ereditario sia lei che la figlia Odile.