Caterina Balivo è una famosa conduttrice, ma oltre ad aver intrapreso la carriera dello spettacolo, ha deciso anche di seguire un preciso percorso di studi. Non tutti sanno cosa abbia studiato e quale qualifica professionale abbia ottenuto.

Classe 1980, Caterina Balivo oggi ha 45 anni e già una lunga sfilza di successi alle sue spalle, nel 1999 ha partecipato al concorso di Miss Italia, avendo ben chiaro che volesse lavorare nel mondo dello spettacolo. Ciò nonostante ha deciso di proseguire gli studi dopo la scuola, iscrivendosi all’università.

Caterina Balivo, quale percorso di studi ha fatto

Caterina Balivo si è diplomata al Liceo Classico, in una scuola in provincia di Caserta. Successivamente ha deciso di iscriversi all’università, presso la facoltà di Scienze Internazionali all’Orientale di Napoli. Sembrava che il corso di studi le piacesse molto, ma contestualmente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e con il passare del tempo ha interrotto gli studi senza riuscire a conseguire la laurea.

Ciò nonostante in quel periodo ha iniziato a collaborare con un giornale Il Corriere di Caserta e grazie a questa attività ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista. Nel 2009, però, ha deciso di annullare la sua iscrizione all’albo per via dei numerosi richiami ricevuti per le varie pubblicità di cui è stata protagonista, il codice deontologico professionale prevede, infatti, che un giornalista non possa fare pubblicità. Così la Balivo ha preferito rinunciare al tesserino, avendo già iniziato una carriera come conduttrice televisiva.

Carriera che, va detto, le ha dato moltissime soddisfazioni. La Balivo, nonostante sia una donna molto impegnata a livello lavorativo, ha costruito con il suo compagno, Guido Maria Brera, una bellissima famiglia. E’ madre di due figli, Guido Alberto e Cora. Tempo fa era finita al centro di un’accesa polemica a causa di alcune sue dichiarazioni in merito al fatto che mai lascerebbe il lavoro per fare la mamma.

In un’intervista al Corriere della Sera aveva parlato del delicato tema, spiegando che lei, nonostante ami moltissimo i suoi figli, non rinuncerebbe per niente al mondo alla sua professione: “(…) Io rompo molto le scatole perché diventino persone per bene e possano fare il lavoro che amano. I miei figli mi vivono come donna indipendente, e di questo sono contenta“. Dichiarazione di una donna forte che non ha temuto il giudizio e gli attacchi, anche perché è ben consapevole che essere un personaggio tanto in vista, comporti anche critiche e polemiche su ciò che viene detto.

Ad ogni modo lei ama il suo lavoro e i risultati che sta ottenendo con La Volta Buona lo dimostrano, si vede che conduce il programma con grande passione e di lei, infatti, piace molto la sua spontaneità ma anche semplicità.