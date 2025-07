Gerry Scotti è tra i conduttori più apprezzati dal pubblico. Milita in Mediaset ormai da tantissimi anni e gode della stima e della fiducia di Pier Silvio Berlusconi, che per la prossima stagione televisiva ha scelto di affidargli diversi progetti. Attualmente è alla guida de La Ruota della Fortuna Estate e ha lasciato il suo ruolo di giudice a Tu si que vales proprio per dedicarsi a nuovi format. Il suo posto nel talent di Maria De Filippi è stato preso da Paolo Bonolis.

Personaggio molto gradito dal pubblico per la sua spontaneità e sincerità, Scotti gode di ampi consensi. Ha anche un vasto seguito sui social dove racconta anche dettagli del suo privato. Più volte si è mostrato con i nipotini, nati dall’unione del figlio Edoardo con la giornalista Ginevra Piola. Il 33enne ha ereditato dal padre la passione per la tv, ma lavora dietro le quinte: è un regista e vanta diverse esperienze in format cult come Cucine da Incubo. Inizialmente ha fatto anche l’aiuto regia sia in Rai che a Mediaset, tuttavia il suo sogno è di approdare a Hollywood e a quanto pare a tutte le competenze per raggiungere i suoi obiettivi.

Edoardo non ama particolarmente i riflettori e difficilmente si è raccontato. Anche se è figlio di un personaggio noto, è cresciuto lontano dall’eco mediatico ecco perché di lui si conoscono poche informazioni. E’ figlio unico è ha un rapporto speciale con il conduttore, che ha sempre cercato di essere presente con lui, nonostante i diversi impegni di lavoro. Ha un profilo Instagram che conta ben 12.000 followers e ama interagire con i suoi fans, anche se ultimamente è stato meno attivo. E’ inoltre innamoratissimo della compagna e dei figli: Virginia nata nel 2021, che porta lo stesso nome del nonno e Pietro nato nel 2023.

Edoardo Scotti. gli studi, la passione per la regia e l’incidente

Unico figlio di Gerry Scotti, Edoardo dopo aver preso il diploma all’American School di Milano, poi si è laureato nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una volta laureato decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove frequenta alcuni corsi per diventare regista. Poi torna in Italia e testa le sue capacità dietro la macchina da presa. Per un periodo ha anche viaggiato molto, sempre per motivi di lavoro.

Vanta diverse esperienze di successo come aver lavorato dietro le quinte de Lo Show dei record. Qualche anno fa ha avuto un grave incidente, è stato molto male e questo ha allarmato tutta la famiglia. Portato immediatamente all’ospedale è stato sottoposto con urgenza immediata ad intervento chirurgico: ha riportato la frattura scomposta al femore. La ripresa è stata graduale e oggi Edoardo sta benissimo.

Gerry Scotti: “Edoardo è la cosa che mi è riuscita meglio nella vita”

Il conduttore di Caduta Libera ha più volte parlato del figlio Edoardo e dell’affetto che lo lega a lui e oggi ai suoi nipoti. In una recente intervista ha raccontato che quando è nato è stato portato in sala parto con l’inganno: “Quando avevo fatto il corso preparto, ho sempre detto di non voler assistere al parto. Quando Edoardo stava nascendo, mi ha chiamato il dottore dicendo: ‘Venga nel mio studio’. Nel suo studio, ho preso un caffè e poi mi ha detto: ‘Andiamo a vedere se è nato’.

Ha poi concluso: “Io l’ho seguito, ha aperto una porta e mi sono ritrovato in sala parto proprio mentre stava nascendo mio figlio. Me l’hanno messo subito in braccio. L’hanno fatto con l’inganno, ma è stato bello. È la cosa che mi è riuscita meglio nella mia vita”.