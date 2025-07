Questo quiz sta spopolando sui social ed davvero difficile da risolvere: se ci riesci al primo tentativo sei davvero un genio.

Oggi ci sono tantissimi quiz in giro per i social e sul web: alcuni facili, altri più complessi, e altri ancora difficilissimi, di quelli determinano davvero la genialità o meno di una persona. Ma mettersi alla prova con questi test è sempre una buona idea.

I test matematici, visivi o di altro genere, non solo ci fanno compagnia o ci divertono – rappresentando una notevole sfida per il nostro intelletto – ma cosa più importante tengono in allenamento costante il nostro cervello. Ed è fondamentale allenarlo per mantenerlo giovane e più andiamo avanti con l’età più diventa una risorsa preziosa.

Mettiti alla prova con questo quiz difficilissimo

Questo test matematico, come detto, è molto complicato e in pochi ci riescono al primo colpo. Già perché è importante provare a risolverlo subito e, magari, in un lasso di tempo molto basso, come ad esempio 10 o 15 secondi. Anche se sembra un’equazione alquanto elementare, non lasciatevi trarre in inganno, in molti cadono nella trappola commettendo un banale errore. Siete pronti? Partiamo: da 63 ÷ 9 × 7 e ricordate sempre di osservare una delle regole fondamentali della matematica, ovvero l’ordine delle operazioni.

L’errore comune di cui abbiamo parlato è svolgere le operazioni da sinistra a destra senza tenere conto delle priorità dettate dalle regole della matematica finendo, inevitabilmente, per compromettere il risultato finale. Chi riesce a risolvere questa operazioni facilmente non dimostra solo uno spiccato talento per i calcoli, ma anche di possedere una menta allenata e analitica e la capacità di mantenere le calma anche in situazioni di forte stress.

Dunque potremmo affermare che, al contempo, si tratti un test matematico e di un test, se vogliamo, di tipo logico. Ed è proprio la complessità cognitiva che si nasconde in questa operazione (alimentata dal tempo che scorre) a renderla particolarmente insidiosa anche per i più bravi in matematica. Questi strumenti, come detto, sono creati proprio per allenare la mente, renderla agile e chi ci riesci chiaramente è abituato a riflettere sulle cose a non lanciarsi di getto sulle risposte.

E voi ci siete riusciti? Bisogna sempre ricordare che divisione e moltiplicazione hanno la stessa priorità – da sinistra a destra – rispetto ad addizioni e sottrazioni. Pertanto, prima 63 ÷ 9, che ci darà 7, poi 7 x 7, ovvero 49. Questo è il risultato finale del test: siete riusciti a risolverlo? Nel caso non temente, continuate ad allenarvi e provata a mettere alla prova i vostri amici o parenti.