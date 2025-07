Martina Colombari vive a Milano in un appartamento extralusso insieme a Billy Costacurta e al figlio Achille: eleganza e stile in ogni angolo.

Martina Colombari non è solo una delle donne più belle e amate dello spettacolo italiano, è anche il cuore di una delle coppie più longeve del gossip nostrano. Lei e Alessandro “Billy” Costacurta stanno insieme da così tanto tempo che ormai sembrano una certezza incrollabile in un mondo, quello dello showbiz, dove le storie durano spesso meno di una stagione.

Insieme hanno costruito una famiglia solida, serena, lontana dai clamori inutili e dai riflettori invadenti, anche se – ovviamente – l’attenzione intorno a loro non è mai mancata. Hanno un figlio, Achille, che oggi è ormai cresciuto e, come spesso capita con i figli delle star, attira sempre più curiosità.

Ecco dove vive Martina Colombari

La loro casa? Un rifugio chic nel cuore di Milano, che racconta molto di loro, e soprattutto di lei. Non è un caso che Martina condivida spesso immagini sui social, in particolare su Instagram, dove si intravedono scorci del loro elegante appartamento. Infatti, a colpire subito è l’armonia generale degli ambienti: c’è un senso di cura, di equilibrio, una raffinatezza mai ostentata che rispecchia esattamente l’eleganza naturale di Martina. Non è una bellezza urlata, la sua. È qualcosa di più sobrio, più autentico. E la casa sembra parlare la stessa lingua.

I colori predominanti sono chiari, luminosi, pensati per rendere gli spazi ariosi e accoglienti. Il parquet color miele, per esempio, è una costante in tutta la casa. Caldo, avvolgente, dà un tocco di familiarità anche alle stanze più moderne. È quel genere di scelta che non si fa per caso, ma con l’intenzione precisa di creare un ambiente dove sentirsi bene ogni giorno. E poi ci sono i dettagli: nel salone, ad esempio, spicca un grande tavolo di design, elegante ma non freddo, contemporaneo ma capace di convivere con l’anima della casa.

Certo, non parliamo di una casa qualunque. Stiamo parlando di una dimora che ha tutto il sapore del comfort di alto livello, ma senza scadere mai nell’eccesso. Nessun lusso ostentato, nessuna posa da copertina forzata. È una casa vera, vissuta, dove la quotidianità si mescola con il gusto per le cose belle. Martina e Billy hanno saputo creare uno spazio che racconta la loro storia, le loro radici, e forse anche il loro modo silenzioso ma solido di stare insieme.

E alla fine, è proprio questo che conquista chi osserva: non solo l’arredamento curato o i materiali di pregio, ma l’atmosfera che si respira. Perché in quella casa si avverte, senza ombra di dubbio, una cosa che non si può comprare: l’intesa di una famiglia che ha trovato il proprio equilibrio.