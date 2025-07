Monica Setta pubblica una foto in costume e infiamma i social: il fisico mozzafiato lascia tutti senza parole.

Quando si dice che il tempo sembra non passare. Monica Setta, volto storico della televisione italiana, ha letteralmente mandato in tilt i social con uno scatto che ha lasciato i fan a bocca aperta. Si tratta di una foto al mare in bikini, le sue forme sinuose ammaliano tutti.

La conduttrice, infatti, ha condiviso una sua immagine in costume e il risultato è stato un’ondata di like, commenti entusiasti e messaggi pieni di affetto. In effetti, non c’è da stupirsi: fisico perfetto, sorriso magnetico e un’energia contagiosa che attraversa lo schermo.

Monica Setta lo scatto in bikini fa impazzire il web

Monica Setta oggi è un volto amatissimo, conosciuto e seguito da un pubblico che la apprezza sia per la sua preparazione giornalistica che per il modo diretto e brillante con cui conduce. Da anni è una presenza stabile a Uno Mattina in Famiglia, programma a cui è legata non solo professionalmente ma anche affettivamente. Infatti, nel corso del tempo, è riuscita a costruire con i telespettatori un rapporto autentico, quasi familiare, fatto di stima e vicinanza. Una dote rara, che non tutti riescono a mantenere in un ambiente come quello televisivo, spesso troppo veloce e impersonale.

Però Monica non è solo lavoro e carriera. C’è una parte più privata, quella legata alla famiglia, che ogni tanto emerge e che il pubblico ha imparato a conoscere soprattutto attraverso i social. Sua figlia Gaia, ad esempio, è spesso presente nei racconti quotidiani della giornalista. Un legame profondo, fatto di complicità e orgoglio, che rende ancora più umano e vicino il suo personaggio pubblico.

E poi arriva quella foto. Postata quasi per gioco, con ironia, come a voler dire “ecco com’ero, divertiamoci un po’”. Invece, è bastato un attimo perché diventasse virale. Il bikini è sgargiante, colorato, in perfetto stile anni Ottanta, la foto, infatti, è uno scatto proprio del 1980. Intorno al collo, una gigantesca collana fatta di frutti di mare, proprio come si usava in quelle estati spensierate in cui bastavano il sole, il mare e la voglia di vivere. Monica sorride, con quella sicurezza tipica di chi sa chi è, e soprattutto sa di non aver bisogno di filtri o finzioni per piacere.

Il post, come sempre, è accompagnato da un tocco ironico che la contraddistingue. La didascalia recita: «Eccola la foto della gioventù “bruciata”😂😂😜 correva l’anno di grazia 1980…. stessa spiaggia, stesso mare». E proprio lì sta il segreto del successo di Monica Setta: non prendersi mai troppo sul serio, ma saper lasciare un segno, con stile e intelligenza. Anche con una foto in costume.