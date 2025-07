Nella settimana dal 14 al 20 luglio il cielo astrologico si fa lieve ma non superficiale. Mercurio si prende una pausa dal logorio del pensiero continuo lasciando spazio a un’estate che si muove piano, che accoglie l’influenza positiva di Venere.

Le energie sono rallentate ma sincere, è il momento perfetto per lasciarsi andare e vivere emozioni autentiche concedendosi una doverosa tregua emotiva. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle segno per segno, in questo caldo metà luglio in cui tutto sembra possibile.

Ariete più leggero, Vergine in tensione

Per gli Ariete è meglio lasciar andare le paranoie. Chi vi circonda oggi merita fiducia. Smettete di mettevi sulla graticola, rilassatevi e guardate a ciò che di bello c’è nella vostra vita. Osate fare proposte, anche quelle che finora avete tenuto nel cassetto.

Anche voi del Toro, che amate l’ordine e la concretezza, questa settimana imparerete a far pace con l’imperfezione. Non c’è bisogno di aggiustare tutto, a volte le cose più belle arrivano quando si impara a lasciar andare.

Venere abbraccia i Gemelli e per voi inizia un periodo d’oro e più sereno. Non cercate la perfezione, godetevi la leggerezza di sbagliare con stile. I dubbi non vi disturbano più: li trasformate in charme.

Voi del Cancro siete sensibili, lo sappiamo bene. Ma non tutte le emozioni meritano di essere espresse a voce. Questa settimana meglio lasciar parlare lo sguardo.

Anche i più attivi del Leone devono fare una pausa. Adesso siete finalmente autorizzati a non fare nulla. Sdraiarsi e ammirare il cielo vale talvolta più di mille progetti.

Abituati all’ordine e alla coerenza, è tempo per i Vergine di accettare il disordine creativo dell’estate. Non tutto deve essere incasellato. Qualche imperfezione rende più umani.

Bilancia in equilibrio, Pesci coraggioso

Finalmente arriva un equilibrio che non pesa, per voi Bilancia. Le stelle vi danno la giusta energia per affrontare ogni sfida con tranquillità e savoir faire. Tutto si incastra con naturalezza, godetevi questo presente!

Non è debolezza, è consapevolezza: il vero superportere degli Scorpione è sapersi affidare agli altri. Non avrete bisogno, questa settimana, di controllare ogni cosa. Lasciate che qualcuno vi sostenga.

Sagittario, siete l’anima leggera e soridente del gruppo. Anche un semplice gesto può far la differenza. Venere vi guida verso un’energia affettuosa, che gli altri ameranno.

Saturno borbotta, ma i Capricorno possono tranquillamente ignorarlo. Lasciatevi trasportare dal lato più frivolo della stagione, senza perdere la vostra naturale profondità. L’equilibrio tra rigore e leggerezza vi farà brillare.

Confusione nei discorsi per gli Acquario? Poco male. In quest fase contano di più le intenzioni. Anche se vi esprimete con esitazione, gli altri vi ascoltano con il cuore.

Pesci, dovete sapere che c’è una forma di eroismo nel non voler essere perfetti. Questa settimana state vivendo secondo la vostra verità emotiva, anche se non combacia con quella degli altri. Ora è il momento di essere, non di apparire.