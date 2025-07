Oroscopo, niente da fare per questo segno zodiacale. Estate da single.

L’Oroscopo ci insegna che ora come ora il grande padrone di questo caldo mese di Luglio sia il Cancro che con la sua proverbiale dolcezza cerca di vivere a pieni polmoni i suoi nuovi incontri. Chi è in coppia prova a tenersi stretto il partner puntando pure sulla passione. In ogni caso gli sbalzi d’umore propri di questo segno potrebbero andare in netto contrasto con l’Ariete e il Leone che in questo periodo sono più decisi che mai nelle loro scelte.

Quest’ultimi, però, saranno a loro volta soggetti a vari nervosismi per mancanze sul lavoro e alcune porte chiuse in faccia, anche solo momentaneamente. Per tanti è il momento delle ferie e loro, che sono guerrieri e stacanovisti nati, non amano aspettare fino a settembre per ottenere conferme o smentite.

Anche lo Scorpione è pieno di energia e non vede l’ora di mettere in pratica ciò che ha imparato negli ultimi mesi sia dal punto di vista professionale che umano. Possiede una grandissima voglia di mettersi in gioco e guarda ora al futuro con maggior fiducia. Tuttavia non mancheranno momenti di sconforto che vincerà dedicandosi alle sue più grandi passioni.

Tra Acquario e Pesci, chi si diverte e chi si rattrista

L’Acquario e i Gemelli stanno cercando di vivere al massimo e, nel contempo, in maniera spensierata la loro estate soprattutto se single. Se sono invece in coppia cercheranno di evitare le discussioni e di organizzare se non vere e proprie vacanze almeno divertenti week end con la propria dolce metà. Parola d’ordine è e sarà per loro divertimento.

I Bilancia sognano momenti di puro relax ma anche attorniati dai propri cari. Vorrebbero staccare completamente la spina dalla loro routine quotidiana ma l’indecisione regna sovrana nelle loro menti e nei loro cuori: possono davvero concedersi un lungo break dal lavoro o forse è opportuno organizzarsi solo per qualche giorno di ferie? Dello stesso parere sono i Toro che saranno nervosi ma che riusciranno a placarsi grazie alla presenza dei loro amici e familiari. Per loro infatti sentimenti al top.

I Pesci punteranno alla convivialità e, qualora l’amore non bussasse alla loro porta, si rifugeranno nell’amicizia. Essendo particolarmente sensibili, cercheranno di non lasciarsi andare alla malinconia durante le loro giornate. Un tuffo al mare o in piscina sarà per loro un autentico toccasana per mente e spirito.

Il segno più sfortunato del mese, niente da fare per lui

I nati sotto il segno della Vergine si preparano pian piano a compiere gli anni. La loro pignoleria sarà però talvolta d’ostacolo ai loro prossimi festeggiamenti che avverranno tra un mese. Tuttavia, essendo così pignoli, vogliono che tutto quanto sia organizzato alla perfezione e nei minimi dettagli. Ciò potrebbe provocare delle tensioni con chi vuole dare loro una mano. Basterà tuttavia una giornata di sole per far dimenticare loro i malumori, purché priva di afa. Il caldo eccessivo infatti è nemico giurato dei Vergini che dopo tanto calore, pure a livello metaforico, agognano un poco di ombra.

Il segno più emotivo è però il Capricorno che temerà di dimostrare, soprattutto innanzi a persone da poco conosciute, i propri stati d’animo. Questa sua paura potrà privarlo di vivere nuove storie d’amore o di regalare intense emozioni al proprio partner, se è in coppia da poco tempo. Tuttavia la Luna in Cancro lo aiuterà a lasciarsi andare quando il cuore batterà troppo forte per non cedere alle tentazioni.

Tentazioni che il Sagittario non riuscirà a vivere soprattutto in queste settimane dove la Dea Bendata non sarà per niente favorevole nei suoi confronti. Nel campo professionale difficilmente riuscirà a trovare un vincente punto di incontro con i colleghi mentre nel settore dei sentimenti non risulterà particolarmente brillante. Alzerà talmente tanto la sua asticella nella sua ricerca di una persona adatta a lui che non gli andrà mai bene nessuno. Se fidanzato o sposato non sarà in grado di regalare momenti spensierati a chi gli sta accanto per le tante preoccupazioni che affollano la sua mente.