Il cielo di luglio si presenta decisamente turbolento per i nati sotto un determinato segno. Dopo una prima parte del mese relativamente stabile, la seconda metà si trasforma in un vero e proprio periodo nero, segnato da transiti planetari dissonanti e da una sensazione diffusa di blocco e frustrazione. Un momento che mette alla prova la resilienza del segno più indipendente e visionario dello zodiaco.

A partire dal 15 luglio, il quadro astrale si complica notevolmente. Marte in opposizione, unito al passaggio di Venere in Leone e a un Mercurio capriccioso, dà vita a un mix esplosivo. Il risultato è una serie di rallentamenti, incomprensioni e tensioni emotive difficili da gestire.

Questo periodo richiede nervi saldi e grande prudenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. I nati sotto questa costellazione, noti per la loro mente aperta e anticonformista, si troveranno a combattere contro una sensazione di essere intrappolati in dinamiche che non riescono a controllare.

Una seconda parte di luglio molto complicata

Parliamo dei nati sotto il segno dell’Acquario. In campo sentimentale, il mese prende una piega difficile. Venere in opposizione porta contrasti nelle relazioni di coppia, soprattutto in quelle già fragili o segnate da vecchie tensioni mai risolte. Il rischio maggiore? Cadere in discussioni sterili, chiudersi nel silenzio o cercare la fuga come meccanismo di difesa.

Per i single, invece, è un momento poco propizio per i nuovi incontri: le emozioni sembrano sfuggire di mano e le persone conosciute in questo periodo potrebbero non essere sincere o realmente compatibili. Il consiglio degli astri è chiaro: meglio non forzare nulla, ma piuttosto riflettere sui propri bisogni affettivi e sulle aspettative irrealistiche.

Anche sul fronte professionale le cose non vanno meglio. Le idee ci sono, ma manca il terreno fertile per realizzarle. Le proposte avanzate possono essere rifiutate o rimandate, e chi cerca nuove opportunità lavorative potrebbe imbattersi in ritardi burocratici o ostacoli imprevisti.

In particolare, il clima nei luoghi di lavoro può diventare più teso del solito: colleghi competitivi, superiori poco disponibili e collaborazioni che non decollano mettono a dura prova la pazienza degli Acquario, spesso già insofferenti alle strutture gerarchiche. Il consiglio è evitare lo scontro diretto e rimandare le decisioni importanti a fine mese, quando il quadro astrale inizierà lentamente a migliorare.

La pressione emotiva accumulata in questo periodo può avere ripercussioni anche sul piano fisico. Molti Acquario potrebbero accusare stanchezza cronica, insonnia o mal di testa da stress. Anche l’umore risente di questa fase complicata: si rischia di sentirsi isolati, incompresi o addirittura pessimisti, sensazioni lontane dalla naturale vitalità e ironia del segno.

È fondamentale trovare momenti di pausa e di riconnessione con sé stessi, evitando situazioni caotiche o persone energeticamente “pesanti”. Meditazione, camminate all’aria aperta e giornate detox dai social possono aiutare a ritrovare equilibrio.