Gianni Sperti e la sua casa da Mille e Una Notte. Dove vive esattamente la star di Uomini e Donne.

Un uomo dal carattere forte e dal cuore grande nonché una persona che non possiede, di certo, i classici peli sulla lingua. Così si può descrivere Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne. Il ballerino, nonché pupillo di Maria De Filippi, risiede da moltissimi anni, per motivi prettamente lavorativi, nella Capitale.

Ha preso dimora esattamente nel cuore palpitante di Roma, tra l’architettura industriale del quartiere Ostiense e i suggestivi scorci dell’Eur. E lo ha fatto optando per un appartamento molto ampio e ricco di luce, grazie alla presenza di ampie e numerose finestre. La vista dall’alto è spettacolare e durante l’ora del tramonto è impossibile non rimanere estasiati innanzi al quadro dipinto che si crea nel cielo. Di certo Gianni amerà ammirarlo non solo osservandolo dal vetro ma anche standosene in mero relax nel suo ampio e decisamente vivibile balcone.

Come tocco di classe Sperti ha deciso di ricoprire le cinte di protezione con dei pannelli in legno che fanno sembrare maggiormente la zona a un’autentica oasi verde, ricca di pace e di beata serenità. Tra l’altro qui l’uomo ama organizzare cene, pranzi e feste con gli amici più cari, facendoli sentire a casa propria.

Ed è proprio questo uno dei suoi luoghi prediletti della sua casa dove adora occuparsi del giardinaggio che è una delle sue più grandi passioni insieme alla lettura. Un amore quello per i libri che ha riscoperto, come ha rivelato lui stesso sui Social dove è parecchio attivo, durante la pandemia e i vari lockdown. Allora aveva invitato i suoi numerosi estimatori a vivere maggiormente la loro casa per il bene proprio e altrui, esattamente come stava facendo lui.

Gianni Sperti, la sua casa romana ariosa, luminosa e chic

Tuttavia il vero fiore all’occhiello e la stanza dove trascorre più tempo è la cucina dal design moderno e super elegante. Il bianco la fa da padrone assoluto e l’idea di inserire una penisola dove Sperti ama cucinare i suoi manicaretti rende lo spazio disponibile ancora più arioso e accogliente. Sono presenti tutti gli strumenti utili per cucinare in tutta calma ma pochissimi sono gli orpelli che appaiono in bella vista.

Anche nelle altre stanze l’oggettistica è ridotta all’osso. Dunque lo stile principe della reggia del professionista è il minimal chic che strizza da vicino al confort. Non mancano infatti divani e poltrone arricchiti dalla presenza di morbidi cuscini che invitano al riposo e a staccare la spina, seguendo un bel film o leggendo un buon libro. Attività, quest’ultima, che lui ama mettere in pratica anche quando si reca a letto, la sera. poco prima di addormentarsi.