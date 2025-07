In onda da più di 20 anni Uomini e Donne non ha mai vissuto un periodo di crisi. E’ considerato il daytime di eccellenza della televisione italiana, programma di punta di Mediaset, ma soprattutto di Maria De Filippi. La conduttrice ha reso i sentimenti protagonisti ed è riuscita a conquistare l’Auditel grazie al vissuto di persone sconosciute. Prima il trono classico, dove volti come Daniele dal Moro, Andrea Damante, ma anche Giulia De Lellis, Luca Onestini, Teresanna Pugliese e molti altri sono riusciti a farsi notare e poi ad entrare di diritto nel mondo dello star system.

Nell’ultime edizioni di Uomini e Donne il trono over ha ottenuto un certa visibilità e ha dato spazio a diversi volti che oggi sono diventati dei veri personaggi social: una fra tutto Gemma Galgani che presiede nel dating show da più di 10 anni, non ha ancora trovato l’anima gemella pura avendo frequentato diversi cavalieri ed è ancora certa che presto troverà l’amore della sua vita. Nonostante qualche critica, che vorrebbe la Galgani fuori dal programma, in molti sono convinti che il trono over non sarebbe lo stesso se lei non ci fosse.

E poi ci sono Armando Incarnato, cavaliere decisamente sopra le righe attualmente lontano dal format, ma molto seguito in rete. Come del resto Ida Platano, prima tronista over, che dopo la presenza a Uomini e Donne si è conquistata meritatamente il titolo d’influencer. Le dame e i cavalieri che devono molto al format di Maria De Filippi sono davvero molti, e tutti godono anche se oggi non sono più presenti in tv, di una certa fama che gli permette anche di avere profili social con molti followers. In molti si chiedono quanto guadagnano gli ospiti del parterre del trono over.

Cavalieri e dame di Uomini e Donne a quanto ammonta il loro compenso: le cifre

Ma a quanto ammonta il compenso di cavalieri e dame di Uomini e Donne? Le cifre diffuse sono inattesi, ma soprattutto non prevedibili. La notizia ufficiale è che nessuno dei presenti nel parterre del trono over percepisce un compenso, a confermalo anche Elga Profili in una recente intervista, ma secondo alcuni rumors accreditati le cose non stanno proprio così.

Solitamente Maria De Filippi non paga le persone che partecipano ai suoi format, ma secondo alcune indiscrezioni alcuni percepirebbero dei compensi che si aggirano intorno ai mille e 2mila euro a settimana: cifra definita a seconda della popolarità del soggetto. Inoltre l’importo non sarebbe fisso in quanto potrebbe subire delle variazioni se la visibilità del personaggio aumenta repentinamente.

Diversamente Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti storici di Uomini e Donne, prenderebbero circa 1000 euro a puntata. Cifra solo ipotizzata. C’è da dire che cavalieri e dame come tronisti e corteggiatori conquistano fama e popolarità grazie alla partecipazione al dating shoe di Maria De Filippi e questo gli permette di ricevere diverse opportunità di lavoro.