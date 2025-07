Ritorno a Las Sabinas, il gossip che lascia interdetti. Arriva una super crisi.

Ennesimi e fortissimi colpi di scena per la soap estiva di Rai Uno. Ora però quello che vedremo nel corso delle prossime e super attese puntate ha assolutamente dell’incredibile. Gli spettatori più romantici e affezionati stenteranno, di certo, a crederci. Eppure le anticipazioni, con clamoroso spoiler, non mentono.

Quello che accadrà indubbiamente farà cambiare ogni cosa. Ed è per tale motivo che si può parlare di un autentico terremoto. La crisi sarà fortissima e, non si sa, se ci sarà prossimamente una riconciliazione. E si tratta, chiaramente, di una di stampo sentimentale. A farne le dirette, nonché pesantissime spese saranno due personaggi molto amati e che fino a pochissimo tempo fa apparivano molto innamorati.

E lo erano a tal punto da essersi sposati. Adesso però il loro amore, esattamente come il loro matrimonio, è quasi a un passo dal baratro se uno dei due non deciderà di compiere, almeno un minimo, passo indietro. Al centro della discussione pare che ci sia una scelta lavorativa che comporta, necessariamente, anche uno spostamento con tanto di trasferimento per la famiglia.

Ritorno a Las Sabinas, una super crisi per una coppia ma non solo

Tuttavia il motivo che ha fatto nascere delle crepe ben più profonde all’interno della relazione non è questo appena accennato ma un’importante rivelazione e, ancora prima, una sconvolgente scoperta che il marito ha fatto sulla moglie. Lui è Tano mentre lei è Gracia, che prima delle nozze ha avuto un incontro con Miguel. Il suo consorte che aveva già da tempo un cattivo presentimento su di lei, ora è andato in tilt tanto da voler, forse, mettere fine al loro legame, anche se profondamente innamorato di lei.

Tuttavia la stessa Gracia è sconvolta da ciò che ha scoperto il marito e non sa, sostanzialmente, che pesci pigliare. Fatto sta che entrambi comunicheranno alle rispettive famiglie di volersi trasferire a Madrid. I loro parenti non la prenderanno affatto bene e Paloma cercherà in tutti i modi di far cambiare loro idea.

Nel frattempo Laura e Daniel studiano nuovi intrighi con lo scopo di impossessarsi finalmente della tenuta di Las Sabinas, mentre la donna si trasferisce improvvisamente a El Acebuche. A indagare sul suo trasferimento è Paloma che non ci vede chiaro fin dall’inizio. Teme infatti che Laura stia nascondendo molto di più di quello che lei abbia già intuito.

Esther, invece, prosegue a mentire sulla sua gravidanza, supportata da Paca. Tuttavia il suo piccolo mondo inizia a crollare quando si rende conto che Miguel non la considera decisamente una priorità. E quando Tano aprirà il rubinetto riguardo alla sua scoperta la tensione crescerà a mille. In ogni caso saranno proprio Miguel e Gracia a ritrovarsi per via della grande sofferenza di Lucas e Lucía. Infine, Laura dovrà prendere velocemente un’importantissima e complessa decisione che, a conti fatti, potrebbe cambiare ogni cosa.