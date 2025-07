Lo Stato sta continuando a mettere in campo una serie di bonus e incentivi per sostenere i lavoratori italiani in diversi ambiti professionali. Dalla digitalizzazione delle imprese alla formazione continua, passando per il supporto alle categorie più fragili, queste misure hanno l’ovbiettivo di agevolare l’accesso a risorse, strumenti e competenze fondamentali per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

In tutto ciò si inserisce anche l’azione della Cassa Forense, che per il 2025 ha annunciato una nuova tornata di contributi a favore degli avvocati iscritti, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie numerose. ai professionisti con disabilità e alle donne vittime di violenza.

I bandi disponibili

A partire da mercoledì 16 luglio sarà possibile presentare domanda per uno dei sette bandi attivati dalla Cassa Forense, che prevedono aiuti economici finalizzati a diverse esigenze, dalla formazione professionale all’acquisto di attrezzature informatiche, fino al sostegno in situazioni personali delicate.

Nel dettaglio, tra le agevolazioni previste spiccano i contributi per i giovani under 35 e i praticanti, pensati per favorire la preparazione all’esame di abilitazione allla professione forense. Il bando prevede un rimborso del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2025 per l’acquisto di codici commentati o per la frequenza a scuole forensi.

L’importo rimborsabile va da un minimo di 150 euro a un massimo di 1000 euro. Due ulteriori bandi riguardano invece la formazione e la certificazione professionale, sia per le persone fisiche che per gli studi legali.

In questo caso il rimborso può arrivare fino a 3000 euro per le spese sostenute tra il 1° settembre 2024 e il 16 settembre 2025 e copre corsi su tematiche attuali e cruciali come la normativa privacy, l’antiriciclaggio e i modelli organizzativi 231.

Un’altra misura molto interessante è quella relativa agli allestimenti di sale per videoconferenze negli studi legali. Il bando prevede un contributo pari al 50% della spesa (da un minimo di 300 a un massimo di 1500 euro) per l’acquisto di strumenti come computer, monitor, microfoni e altri dispositivi tecnologici purché acquistati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.

Bonus per situazioni personali delicate

Non mancano poi i bonus per le situazioni personali specifiche. Gli avvocati con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 possono ottenere un rimborso fino al 100% delle spese (fino a un massimo di 5000 euro) sostenute per acquistare strumenti che facilitino lo svolgimento della professione.

Le famiglie numerose, invece, potranno beneficiare di un contributo da 2000 euro per tre figli o 3000 euro per quattro figli, purché siano tutti under 26. Infine, le avvocate vittime di violenza possono accedere a un sostegno economico che va dai 5000 euro ai 15.000 euro a patto di dimostrare che l’episodio di abuso sia avvenuto dopo il 1° gennaio 2021.

Le domande per tutti i bandi potranno essere inoltrate fino al 30 settembre 2025. Per accedere alla procedura è necessario collegarsi al portale ufficiale della Cassa Forense e seguire il percorso: Home > Assistenza > Bandi assistenza. Due misure hanno scadenza anticipata al 15 luglio, il bonus nascita e quello relativo all’acquisto di attrezzature informatiche.