Barbara De Santi e Ruggiero sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. La storica dama del daytime di Maria De Filippi, tra le più in vista e amate dal pubblico ha accettato di lasciare il programma con Ruggiero, che sin da subito si è dichiarato nei suoi confronti. Una storia bellissima che ha avuto il suo lieto fine, almeno sotto i riflettori. I due dopo aver lasciato il programma si sono mostrati più volte sui social insieme, hanno rivelato di essere molto presi l’uno dall’altra e tutto sembrava andare a gonfie vele.

Poi qualche giorno fa sono stati travolti dai rumors: diversi i pettegolezzi che hanno annunciato la fine della relazione dei due anta del trono over. L’annuncio della rottura è stato dato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che in diverse occasioni ha ribadito che il legame fra i due non fosse abbastanza solido. Inoltre la dama, sempre tramite social, ha rivelato ai tanti fans che per un periodo sarebbe stata lontana dai social per assistere la sorella che è molto malata e ha bisogni di cure e attenzioni.

La De Santi ha evitato così di alimentare il gossip: è concentrata sulla sua vita privata, presa soprattutto dal suo dramma famigliare anche per questo non ha ritenuto spiegare cosa fosse successo con l’ex cavaliere. Pugnaloni ha anche affermato di aver parlato con Barbara che gli ha confermato la distanza esistente da Ruggiero: “Tra Barbara e Ruggiero è finita, i due non si vedono più da tempo. È stata una scelta di lei. Lui spera che si tratti solo di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, perché da parte di Ruggiero c’è ancora interesse.”

Uomini e Donne, il gesto di Ruggiero: “Non poteva che vincere l’amore mio”

Oggi le cose sembrano cambiate. A quanto pare quel riavvicinamento annunciato è in corso visto che recentemente Ruggiero ha fatto un commento social che fa pensare ad una possibile reunion. La pagina Instagram IsaeChia ha eletto Barbara come migliore dama del trono over, un titolo meritato che rivela quanto la maestra sia amata dal pubblico. Ruggiero ha condiviso l’opinione dei telespettatori: “Non poteva che vincere l’amore mio”.

Parole che non sono passate inosservate ai fans di Uomini e Donne e che hanno alimentato immediatamente il sospetto che i due fossero tornati insieme. Inoltre l’ex cavaliere ha pubblicato una storia dove mostra un tatuaggio che appare fare riferimento alla De Santi: “Esprimi un desiderio: Barby”. Gli indizi di un ritorno di fiamma ci sono tutti, ora manca solo la conferma ufficiale. E’ possibile che presto la De Santi si esponga pubblicamente.