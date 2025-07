Oroscopo, un segno sta per rinascere mentre un altro sta per perdere ogni cosa. Una vera disfatta per lui.

La Dea Bendata ha deciso di stupirci ancora e pure, come si suol dire, con i fuochi d’artificio. Difatti, come l’Oroscopo, ci insegna essa adora illuderci con momenti super positivi sotto ogni punto di vista per poi farci nuovamente franare. Adesso nel suo mirino c’è in particolare un segno che a strettissimo giro vedrà cadere, ad una ad una, tante sue certezze. Ultimamente aveva pensato di andare alla grande e di aver avuto la sua rivincita ma, ben presto, si accorgerà che non è affatto così.

Di contro ce ne sarà un altro che potrà festeggiare dal momento che per lui si prospetta una continuazione d’estate alla grande nonché un autunno da grandissimo e indiscusso protagonista. Per la sua indole caratteriale non ama affatto starsene in disparte e affrontare la vita da spettatore. Non vuole starsene con le mani in mano e dopo qualche giorno trascorso a oziare si stanca.

La sua sete di crescita e di successo non ha mai fine così come la sua voglia di mettere in atto le sue grandissime doti di eccellente stratega. Adora studiare nei minimi dettagli i suoi progetti ma, essendo molto istintivo, passionale e irruente, rischia anche di mandarli in fumo. Quando qualcosa va storto si irrita e può anche decidere di chiudere rapporti d’amore o professionali pure da un momento all’altro se qualcosa lo ferisce nel profondo e, soprattutto, nell’orgoglio.

Oroscopo, per lui andrà alla grande, mentre per un altro perderà ogni cosa

Stiamo parlando del Leone che adora l’estate per fare conquiste ma talvolta prova irritazione per l’eccessivo caldo e, soprattutto l’afa, che non gli consentono di riuscire a lavorare bene. Inoltre detesta sentirsi dire che per parlare di alcune prospettive bisogna necessariamente aspettare Settembre. In questo è simile all’Ariete che, esattamente come lui, dopo un momento di confusione e di grande riflessione, tornerà in pista più forte e brillante che mai nelle prossime settimane. In coppia, anche solamente professionale, i due potrebbero fare scintille.

Se da un lato il primo segno, ovvero il Leone, sta per vivere un momento d’oro, lo stesso però non si può dire del Vergine. Difatti dopo che ha vissuto delle settimane al top soprattutto dal punto di vista sentimentale ora sta per vedere in primis scricchiolare e poi naufragare pesantemente tutte le sue certezze che aveva riversato in quel rapporto al quale aveva voluto ciecamente crederci nonostante le premesse non fossero delle migliori.

Per sognare ad occhi aperti e vivere a pieni polmoni quel forte sentimento ha lasciato in disparte molti suoi progetti di vita e anche sul lavoro non ha dato il meglio di se. E adesso, con il cuore spezzato in mille pezzi, faticherà tantissimo a tornare in carreggiata. Tuttavia il suo essere eccessivamente puntiglioso lo aiuterà verso la fine del mese a rialzarsi piano piano per poi riprendersi in Agosto e a inizio Settembre.