Test della personalità, la tua posizione ti dirà che genere di leader sei.

E’ indubbiamente il sogno di tantissime persone essere considerate dei grandi trascinatori o, detto con una parola ben più nota e dal suono più accattivante, dei veri e propri leader. Possedere fascino e carisma, infatti, permette di ottenere sovente ottimi risultati, quanto inaspettati sia sul fronte lavorativo che su quelle privato e sentimentale.

Il rischio però di essere un po’troppo autoritari e quindi di non risultare poi alla fine tanto interessanti è sempre dietro l’angolo. Di certo l’esperienza può aiutare tantissimo in tale direzione così come il saper essere strateghi. L’Oroscopo ci insegna che segni come il Leone, l’ Ariete e il Toro siano dei veri maestri in questo mentre il Cancro, che apparentemente è più docile, con la sua dolcezza e il suo fare da conquistatore è in grado di manipolare alla grande le persone che gli interessano.

Al di là di ciò che dicono le stelle, si può intuire come siamo a livello di leadership semplicemente affrontando con totale sincerità questo test di personalità. Non bisogna fare altro che osservare per un tempo massimo di 30 secondi queste quattro figure e sceglierne una. Ognuna è infatti in grado di rivelarci che genere di leader siamo oggi.

I responsi, che leader sei

Se si ha optato per la numero uno significa che si è il classico leader della porta accanto. Rilassatezza e semplicità sono l’indiscusso marchio di fabbrica, così come il desiderio di far sentire il proprio team di lavoro o gruppo di amici sempre al centro dell’attenzione, coccolato e considerato. Si è grandi motivatori e si cerca di tirare fuori il meglio da ciascuna persona se di valore. Tuttavia non bisogna mai deludervi perché altrimenti sarete pronti a compiere un clamoroso passo indietro, togliendo la fiducia data in maniera tanto generosa a chi secondo voi non la merita più.

Qualora si abbia additato coma la prescelta la due siamo innanzi a un leader molto sicuro di se e, a tratti, autoritario. Un autentico professore di antica memoria e una persona tutta di un pezzo che però, nel profondo del suo cuore, nasconde tantissima umanità. Siete in grado di comprendere molto bene gli altri essendo anche particolarmente empatici ma siete anche molto pretenziosi. Lavorate sodo e non vi arrendete innanzi alle porte in faccia prese in passato nonché in tempi presenti.

Se avete scelto la tre vuol dire che siete un leader che fa dell’analisi e della riflessione i suoi maggiori punti di forza. Prima di parlare e di esporre progetti e idee ci pensate cento volte e non arrivate mai a una riunione, sia di persona che tramite le classiche call di lavoro, senza aver ben chiaro quello che dovete dire. Amate ascoltare gli altri e confrontarvi con la vostra squadra di continuo.

Infine se avete deciso che la vostra posizione sia la quattro siete indubbiamente dei leader molto equilibrati che amate mettervi di continuo in discussione. Siete profondamente convinti che per fare grandi cose servano collaboratori bravi che sappiano, in taluni casi, anche prendere il vostro posto se non disponibili. Amate insegnare ciò che avete imparato e stabilire un buon dialogo con chi vi trovate davanti oltre che un clima sereno e disteso.