Il Paradiso delle signore, in autunno tutto cambierà. I colpi di scena.

Manca un mese e mezzo, o poco più, alla messa in onda della nuova e super attesa stagione de Il Paradiso delle signore ma già i suoi più affezionati e tenaci telespettatori vogliono saperne di più di ciò che accadrà nel corso della prossimo round di episodi che si prospettano, come sempre, ricchissimi di accattivanti colpi di scena. La serie. del resto, non smette mai di stupire e tra new entry e adii le novità sono praticamente all’ordine del giorno.

Tante sono le storie che si intrecciano all’interno del celebre magazzino milanese dove le grandissime protagoniste sono le Veneri. E anche qui sono decisamente numerose quelle che si sono succedute nel corso del tempo. Molte hanno fatto carriera mentre altre hanno deciso di uscire di scena, ritornando alla loro città natale.

Ed è proprio nel ruolo di nuova commessa che faremo la conoscenza di un altro personaggio. Si tratta della giovane Caterina, interpretata da Iuliana Calcatinci. Tuttavia l’aspetto più gustoso è il nome del padre della ragazza. Si tratta infatti di una new entry quale Fulvio Rinaldi, un uomo caduto decisamente in basso che cercherà di cambiare la sua sorte grazie alla città di Milano.

Avrà il volto di un attore molto amato soprattutto per quanto concerne la fiction made in Italy. Stiamo parlando di Simone Montedoro.

Il Paradiso delle signore, che cosa cambia da settembre

Tornando alle Veneri pare che pure l’ex commessa Rosa Camilli, poi diventata giornalista, potrebbe, stando all’ascolto di alcune anticipazioni, inaspettatamente ritornare. La giovane aveva lasciato il capoluogo lombardo per tornare da sua madre una volta che aveva concluso la storia d’amore assai tormentata con Marcello Barbieri che, nel frattempo, aveva scelto Adelaide e, soprattutto, dopo aver scoperto che Tancredi c’entrava nel furto del vestito di punta della collezione de Il Paradiso delle Signore di Botteri.

Rimanendo in tema di sentimenti, si sa che verrà lasciato molto spazio alla relazione tra Matteo, il ragioniere de Il Paradiso, e Odile, la figlia dell’elegantissima contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Odile, infatti, anche se ufficialmente è legata a Guido, si renderà ben presto conto di provare fortissimi sentimenti per Matteo, che a sua volta è coinvolto sentimentalmente parlando con Marina Valli, una diva del mondo dello spettacolo.

Insomma, questo quartetto amoroso sarà messo a dura prova e non mancheranno, grazie anche a esso, intrighi e sotterfugi in grado di tenere incollati alla Tv i fan della soap. Infine, è notizia trapelata nelle ultimissime ore che pure il rapporto tra Marta ed Enrico vivrà momenti molto duri a causa della presenza e di alcuni comportamenti, non sempre corretti, della figlia di lui, Anita.