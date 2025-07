Talento gastronomico e capacità d’intrattenimento sono le caratteristiche che hanno reso Alessandro Borghese uno degli chef tv maggiormente apprezzati dal pubblico. Cresciuto non troppo lontano dai riflettori, e consapevole delle dinamiche del mondo dello spettacolo, Borghese è stato in grado di affermarsi sul piccolo schermo, ma senza mai rinunciare alla sua passione per la cucina. Alla guida di format comeCortesie per gli ospiti, Junior MasterChef Italia e 4 Ristoranti, negli ultimi anni ha dimostrato che il connubio cucina e tv è possibile, ma soprattutto appassiona in modo particolare i telespettatori.

Borghese è titolare anche di diversi ristoranti che gli hanno permesso di conquistare il titolo di chef: è un professionista stimato nell’ambiente e i suoi locali sono sempre molto frequentati. Inoltre nei suoi piatti esprime rispetto delle tradizione e innovazione, dettagli che rendono i menù dei suoi ristoranti sempre al di sopra della media. Diviso tra tv e fornelli Borghese ha anche una vita privata a cui tiene particolarmente e che non sempre ama rendere pubblica.

Tuttavia in passato, soprattutto nel periodo del Covid, ha pubblicato diverse immagini della sua casa. Lo chef vive a Milano, città dove ruota gran parte del suo lavoro e dove ha ben due ristoranti, in una casa da sogno. L’immobile è prestigioso e si trova in una zona residenziale della città. E’ un appartamento dotato di ogni comfort e per certi versi anche lussuoso, ricco di diversi dettagli che rendono ogni ambiente unico e sofisticato.

Alessandro Borghese mostra la sua casa milanese: nuance chiare e complementi d’arredo preziosi

Non è nota la chiara collocazione dell’abitazione di Alessandro Borghese ma dalle immagini condivise sul suo profilo social è chiaro che è un’abitazione spaziosa, dotata di un bellissimo spazio esterno. Nella zona living prevalgono i colori chiari, e sono presenti diversi complementi d’arredo come i divani e un tavolo funzionale. Sono presenti anche diversi oggetti di valore, inoltre l’area è dotata di ampie finestre che rendono la stanza molto luminosa.

Il giardino che circonda la casa è ben curato e dotato di un’area barbecue, allestito dallo chef per cucinare in famiglia. Uno spazio davvero funzionale che a quanto pare è stato voluto proprio dallo chef. Non ci sono informazioni dettagliate in merito alla zona notte e ai bagni, ma a quanto pare il conduttore di 4 Ristoranti ha allestito una stanza dove si diletta con la sua musica rock, sua altra passione dopo la cucina.

Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliviero, i due hanno due figlie Alexandra e Arizona. Lo chef ha anche un figlio più grande nato da una precedente relazione che ha riconosciuto, ma con cui ad oggi non ha nessun rapporto. Sembra infatti che i due non si siano ancora conosciuti.