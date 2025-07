Hai dieci secondi per risolvere brillantemente questo test. Se ci riesci sei un genio.

Ci sono persone che amano accettare ma, soprattutto, vincere le sfide. Se si parla di segni dello Zodiaco, ad esempio, si sa che Ariete, Toro e Leone amino tantissimo affrontarle. Tuttavia, pungolati nell’orgoglio, anche il Cancro e lo Scorpione sono in grado di considerarle. Al di là di ciò può essere che per dimostrare a se stessi, parenti e amici di essere super intelligenti, chiunque può decidere di voler affrontare questo test.

Tra l’altro parliamo di uno che sta letteralmente spopolando sul Web e, vista la stagione, anche sulle spiagge. Ribadiamo, come si evince fin dal titolo, che avremo solo 10 secondi per risolverlo nella maniera più corretta possibile, dunque pochissimo tempo. E ciò potrebbe portarci a sbagliare. Del resto, si sa, la fretta è sempre una cattiva consigliera.

Bisogna dunque possedere una certa dose di sangue freddo, fare un bel respiro e, possibilmente, prima di affrontarlo sorseggiare piano un bicchiere di acqua naturale a temperatura ambiente. Mai lasciarsi distrarre dal suono di messaggi o chiamate o da della musica anche se solamente di sottofondo. Tuttavia, che cosa bisogna indovinare e soprattutto quale ambito riguarda questo spettacolare gioco?

Un rompicapo da risolvere

Si tratta di un autentico rompicapo matematico. Dunque se ai tempi della scuola le materia scientifiche e matematiche non erano il nostro forte ciò potrebbe portarci a demordere. In realtà non sarebbe giusto farlo dal momento che, almeno sulla carta, l’operazione da risolvere sarebbe molto facile.

Si tratta infatti di “64 − (4²)” . Tuttavia non facciamoci ora fregare dalla sua eccessiva semplicità, concentriamoci e diamo la nostra risposta entro 10 secondi. Scriviamola su un foglio e consegniamolo a una persona fidata che potrà leggere l’esito ad alta voce. Potremo anche giocare singolarmente ma in contemporanea con altri.

La soluzione

Andiamo ora con la soluzione. Incominciamo con lo spiegare, passo dopo passo, con il ragionamento corretto da fare per arrivarci. In primis bisogna iniziare riconoscendo che il simbolo (4²) indica una potenza, cioè 4 moltiplicato per se stesso. Il passaggio successivo è tuttavia assai immediato e decisamente intuitivo. Difatti si tratta della moltiplicazione 4 × 4 = 16. Dunque il calcolo si trasforma in 64 − 16. Il risultato è pertanto 48.

Come avete potuto notare non era così complicato arrivarci ma la paura di sbagliare e la smania di vincere possono mettere i bastoni tra le ruote quando si tratta di risolvere test di questo genere. Di certo chi possiede un Quoziente Intellettivo elevato può più facilmente risultare vincente così come è solito non farsi mai prendere dal panico, anche lui cattivissimo consigliere.