Test di Wason, in pochissimi riescono a risolverlo. Se ce la fai, scopri davvero chi sei.

In estate, si sa, la voglia di giocare, di sfidare gli amici sotto l’ombrellone e di mettersi in discussione, sale a dismisura. E così anche i rompicapo diventano particolarmente interessanti. Uno meraviglioso, ma anche assai complesso, è indubbiamente il test di Wason. Pensate che, dati alla mano, soltanto una persona su dieci riuscirebbe a risolverlo in maniera brillante.

Ora è chiaro che le indoli particolarmente combattive e che amano le sfide, e qui entrano in gioco soprattutto chi ha come segno zodiacale l’Ariete e il Leone, non vorranno perderselo. Tanto più che pare che sia utilissimo per capire chi siamo davvero, nel profondo. Tuttavia, facciamo ora un piccolo, quanto doveroso, passo indietro.

Il test di Wason che è anche chiamato compito di selezione, è stato ideato, come, del resto, è facile intuire fin dal suo nome, da Peter Wason con il preciso e puntuale scopo di valutare, senza se e senza ma, la reale capacità di ragionamento squisitamente deduttivo. Detta in parole povere, la capacità di verificare la validità o meno di una regola.

Test di Wason, in che cosa consiste esattamente

Vediamo ora in che cosa consiste questo gioco, perché in realtà è in tale maniera che dovrebbe essere visto anche se molto serio. Il test si presenta con quattro carte. Ognuna di esse ha un numero su un lato e una lettera sull’altro. Sono inoltre disposte in modo da mostrare solo una faccia.

La regola da verificare è: “Se una carta ha una vocale da un lato, allora ha un numero pari dall’altro”. Capite, dunque, che il compito di chi partecipa è quello di decidere, dopo una rapida riflessione, quali carte girare per verificare, per l’appunto, la regola. Bisogna ora concentrarsi e prendersi dei minuti per poi provare a risolvere questo incredibile rompicapo che sta facendo impazzire il Web.

La soluzione corretta

La soluzione corretta è E e 7. Vediamo insieme il processo mentale, in realtà logico e intuitivo, da mettere in atto per arrivarci e dunque risultare vincenti agli occhi di noi stessi, parenti, amici nonché vicini di ombrellone.

Se dietro alla E si trova un numero dispari, la frase risulta chiaramente falsa. Ma questo vale, a onor del Vero, anche se troviamo una vocale dietro il 7, perché avremmo una vocale con un numero dispari. Insomma, è pertanto necessario girare il 7 perché se trovassimo una vocale allora questo invaliderebbe la richiesta che dunque sarebbe falsa, anche se, e qui prestate davvero molta attenzione, dietro alla E ci fosse un numero pari.