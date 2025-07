Kate Middleton non ha rinunciato a presenziare alla finale di Wimbledon dove, come di consueto, è apparsa impeccabile con il suo look sobrio e elegante, ma anche glamour. La principessa di Galles ha premiato Sinner, che in diverse occasioni ha chiesto come rivolgersi alla reale. In seguito il campione italiano ha incontrato in modo informale Kate e William e i loro figli. E’ nota la passione di Kate per il tennis e per lo sport in generale, ha sempre dimostrato una certa curiosità nel testare anche attività non proprio consone e questo piace molto ai suo in tanti followers, oltre che ai sudditi inglesi.

Ha più volte dimostrato di essere molto brava sul campo da tennis, e secondo alcuni rumors evita di giocare con William perché sono entrambi molto competitivi, tanto che ogni set diventa una vera gara tra i due reali. La Middleton non si tira indietro davanti a nessuna esperienza, e anche oggi che è reduce da un percorso di guarigione impegnativo non manca di mettersi alla prova in esperienze sportive anche più impegnative. Dal tiro con l’arco al rugby, ma anche le corse in bike e lo snorkeling, Kate ha testato davvero tutto e si è sempre rivelata bravissima

Nei giorni scorsi l’amico e velista Sir Ben Ainslie ha parlato dell’esperienza in barca a vela della principessa. Kate ha dimostrato di essere una bravissima timoniera e ha affrontato il mare senza timori. Ainslie ha conosciuto la reale nel 2012, e nel 2022 la Middleton ha accettato di partecipare, a bordo del catamarano F50 della Great Britain SailGP, ad una regata amichevole al Sail Grand Prix di Plymouth. Un’esperienza che la principessa di Galles ha trovato emozionante.

Kate Middleton ha impressionato lo lo skipper Sir Ben Ainslie

Lo skipper Sir Ben Ainslie è rimasto folgorato dall’audacia e dalla determinazione di Kate Middleton, che ha affrontato la sfida in vela come una vera professionista: “Kate era al timone ed era bravissima. Non era una barca qualunque, era un catamarano che raggiunge i 100 km/h, e abbiamo vinto, quindi sapeva chiaramente il fatto suo. Non ho avuto bisogno di darle consigli. Aveva un’ottima sensibilità per la barca ed era coraggiosa, da quello che ho potuto vedere”.

Le parole affettuose delle skipper non sono passate inosservate e rivelano anche che fra i due c’è un rapporto di amicizia davvero speciale. Questo dovrebbe preoccupare William? A quanto pare no, visto che Kate si è solo interessata alla vela, ama tenersi aggiornata sui progressi di vari team e dei successi ottenuti.

William geloso di Kate? Colpa dello skipper

C’è tuttavia chi sostiene che i due siano più volte usciti in barca insieme, hanno contatti quasi quotidiani, e condividono la passione per la vela e il mare e tutto questo avrebbe provocato la reazione del Principe William. Sembra infatti che il futuro re d’Inghilterra sia geloso dello skipper e del rapporto diretto e sincero che ha creato con la moglie.

Tuttavia ad oggi non si sono prove attendibili su questo presunto fastidio del reale. William si fida di Kate e la consorte ha sempre dimostrato di amarlo, inoltre si è sempre impegnata ad avere un comportamento rispettoso sia in pubblico che in privato. Di conseguenza il reale non ha nulla da temere.