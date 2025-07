Dopo il gran finale della Luna Piena in Capricorno il firmamento torna a muoversi con nuovi equilibri. Il Sole entra in Leone giovedì 22 luglio, inaugurando ufficialmente la stagione più brillante dello zodiaco.

Ma non è solo una questione di ego e fuochi d’artificio. Venere e Marte, anch’essi nel segno del Leone, amplificano il desiderio di amare e creare. Intanto Mercurio in Cancro ci ricorda che comunicare con il cuore non è mai fuori moda.

Ariete rallenta, Bilancia trova l’amore

Settimana più lenta e riflessiva per l’Ariete. Nonostante la sua solita irruenza, le stelle invitano a fare un passo indietro. In amore meglio tacere piuttosto che peggiorare le cose.

Arrivano sentimenti intensi e parole sincere per il Toro. L’amore può riservare dolci sorprese. Sul lavoro chi ha ben seminato inizia a raccogliere i frutti del duro impegno.

Un tocco di leggerezza fa bene a tutti, soprattutto ai Gemelli. Dialoghi stimolanti e nuove conoscenze illuminano gli ultimi giorni di luglio, si aprono nuove possibilità per chi desidera ottenere promozioni sul lavoro. Ci saranno proposte da non sottovalutare.

Il Sole saluta il segno del Cancro, ma lascia una scia di di lucidità e consapevolezza. È tempo di decisioni concrete sia in amore che sul lavoro, basta tirarsi indietro.

Leone, è il tuo momento. Con tre pianeti nel segno sei una star a tutti gli effetti. Passione, ambizione e fascino sono alle stelle, sembra che tutto volga in suo favore. Un vero sollievo dopo tanti mesi di alti e bassi.

Settimana introspettiva ma costruttiva per la Vergine. L’amore chiede dialogo e chiarezza. Al lavoro precisione e rigore premiano. Megli ricordare di rilassarsi un po’, di tanto in tanto, anche per ricaricare le batterie.

Venere sorride ai Bilancia, l’amore si colora di emozioni brillanti. Settimana dinamica anche sul fronte dele idee: occorre farle valere, possono avere un grande valore anche per altri.

Serve cautela per gli Scorpione, romanticismo alle stelle per i Pesci

Ora come non mai serve cautela per gli Scorpione. Le emozioni sono forti ma il rischio è quello di farsi travolgere e di perdere lucidità. Al lavoro servono intuizioni ma anche fatti, fate valere le vostre idee e non temete di agire per realizzarle concretamente.

Libertà è ancora la parola chiave per i Sagittario. Ci saranno incontri leggeri ma intensi, mentre in ufficio una decisione importante bussa finalmente alla porta.

Più centrato che mai il Capricorno. La recente Luna piena ha aiutato a fare chiarezza, una volta per tutte. Ora si può osare con più sicurezza, senza temere passi falsi.

Settimana energica e creativa anche per l’Acquario, ma serve prudenza soprattutto nelle scelte di cuore. Lavorativamente parlando, le intuizioni aprono spiragli interessanti: che sia in arrivo una promozione a lungo desiderata?

Romanticismo in crescita per i Pesci, ma attenzione a non idealizzare troppo il partner. Serve concretezza sia in amore che nei progetti; fate piccoli passi ma decisi.