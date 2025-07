Belen e Cecilia Rodriguez avrebbero avuto un brutto litigio, sono queste le voci di gossip che si rincorrono da mesi e che – al momento – non hanno mai ricevuto una smentita ufficiale da parte delle dirette interessate. Sebbene la sorella maggiore in un’intervista al settimanale Chi pare avere sminuito la questione, dicendo che tra sorelle è normale litigare, poi ci si riavvicina sempre, c’è chi parla di “cose gravissime” che sarebbero accadute tra le due.

Tutto è nato in primavera quando Belen e Ignazio avrebbero rispettivamente smesso di seguirsi sui social, in quel momento è iniziato a circolare il gossip di una lite con Cecilia perché la sorella maggiore l’avrebbe messa in guardia sul marito. Poi si è parlato di un allontanamento avvenuto per la mancanza di attenzioni di Belen nei confronti della sorella minore, ma gli ultimi gossip parlano di qualcosa che a quanto pare sarebbe ben più grave.

Cosa è successo tra Belen e Cecilia? Il retroscena

Tra i primi a parlare della lite tra Belen e Cecilia era stato Gabriele Parpiglia, che aveva praticamente smentito le parole della sorella maggiore al settimanale Chi, dicendo che la cosa non sarebbe così banale come la show girl avrebbe voluto far credere nell’intervista. E proprio recentemente il giornalista di gossip è tornato sull’argomento.

Adesso Parpiglia è tornato sull’argomento e ha spiegato come Belen negli ultimi tempi avrebbe provato a riavvicinarsi alla sorella, ma Cecilia non ne avrebbe voluto sapere. Cosa che lascerebbe intendere come potrebbe non trattarsi di una banale lite tra sorelle. Il giornalista di cronaca rosa, riferendosi alla sorella minore ha parlato di “muro invalicabile” e poi ha scritto: “Nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione. Le sorelle Rodríguez restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi“.

Non si sa quali possano essere questi “fatti gravissimi”, che a occhio e croce potrebbero essere accaduti qualche mese fa. E’ da tempo, infatti, che la lontananza tra le due sorelle è diventata sempre più evidente, basti pensare che quando Cecilia ha annunciato la sua gravidanza sui social, da parte di Belen non ci sarebbero stati auguri speciali. Chi si aspettava una dedica sul suo profilo, sapendo quanto la piccola di casa Rodriguez desiderasse diventare madre, è rimasto deluso.

Belen al settimanale Chi ha detto che non vede l’ora di conoscere la sua nipotina, ma più di questo non ci sarebbe. Da parte di Cecilia c’è il silenzio più assoluto a riguardo, del resto al momento è concentrata sulla nascita della figlia ed è probabile che non voglia altre preoccupazioni. La sua assenza al compleanno della nipotina Luna Marì a Porto Cervo, poi, è l’ennesima dimostrazione della lontananza che ci sarebbe al momento tra le due sorelle.