I test della personalità sono molto popolari in rete e questo perché incuriosiscono e il più delle volte si rivelano attendibili. Inoltre sono facili da fare e danno delle risposte semplici e immediate e anche vere. Nel web è possibile trovarne diversi e tutti sono molto curiosi, e anche se si è scettici, riescono sempre a convincere. L’immagine in primo piano è molto popolare ed è stata realizzata per rivelare dei tratti nascosti del proprio carattere: basta scegliere una figura all’interno del quadro, possibilmente la prima che si vede. L’esito rivela un lato dominante della personalità.

Non occorre molto tempo, la scelta va fatta in modo diretto e istintivo, solo così l’interpretazione sarà più che attendibile. Il test può rivelare se si è più sensibili o dolci, o anche determinati e razionali: ogni figura rispecchia un modo d’essere e ha dell’apposite spiegazione. Il ritratto in questione è stato realizzato da Oleh Ilyich Shupliak, artista ucraino noto per creare immagini nascoste o giochi visivi. Qui ha utilizzato il primo piano di William Shakespeare dove sono nascoste diverse figure. L’opera si chiama On the stage e ha conquistato tutti sin dalla prima condivisione.

Qual è la prima immagine che avete scelto? Le opzioni sono diverse e tutte hanno un significato che mira a mettere in evidenza aspetti del carattere, che non sono sempre noti e che spesso si tendono ad ignorare. Le figure prese in esame sono la giovane donna o l’uomo: le due immagini hanno significati diversi. A seconda della scelta predominano diversi lati caratteriali: ecco quali.

Cosa vedi nel ritratto di Oleh Ilyich Shupliak?

Se l’attenzione è stata rivolta verso la donna la scelta rivela una certa empatia e sensibilità verso il prossimo. Solitamente tendente alla comprensione e all’aiuto, inoltre siete dotati d’una capacità di comunicazione non sempre scontata. Chi vi è vicino apprezza il vostro modo di fare e la capacità di mettervi nei panni degli altri. Siete considerate una risorsa importante nei rapporti sociali e sapete non solo condividere l’emozioni, ma anche cogliere ogni dettaglio e sfumatura dei contesti che vi trovate ad affrontare dove dimostrate costantemente un rispetto per l’altro.

Diversamente se avete optato per l’immagine maschile emerge un lato del carattere decisamente più razionale e meno empatico. Siete guidati dalla logica, portati a riflettere e analizzare in modo analitico ogni aspetto delle situazioni che siete impegnati a risolvere. L’approccio alla vita quotidiana è sicuramente analitico e poco emozionale e questo potrebbe farvi apparire in alcune circostanze anche come persone ciniche. Insomma prevale la vostra mentis razionale, che vi porta ad analizzare i dettagli in modo distaccato.

Qual è il vostro tratto dominante? Siete emotivi e sensibili o più freddi e distaccati? Fare il test vi aiuterà sicuramente a capire qualcosa di più della personalità e vi metterà davanti a qualcosa che non vi aspettavate invitandovi ad una maggiore riflessione sui propri modi di porsi nei vari contesti sociali.