Volto di punta della Rai, Mara Venier è prossima a tornare alla guida di Domenica in. La conduttrice ha accettato di fare una nuova edizione del contenitore domenicale che ha portato al successo, anche se negli ultimi anni ha più volte annunciato il suo ritiro. La nuova Domenica in sarà più corale e caratterizzata dalla presenza di più conduttori, che affiancheranno la Zia Mara. Questo permetterà alla Venier di essere più libera e di non subire da sola tutte le pressioni legate ad un format tv come quello del dì di festa.

Tuttavia negli ultimi giorni Mara è finita al centro dell’eco mediatico: avrebbe avuto dei contrasti con la dirigenza Rai e potrebbe risolvere il suo contratto con la rete di stato prima del previsto. Questo perché le sarebbe stata negata la possibilità di partecipare come ospite fissa al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. In attesa di scoprire il suo futuro in tv Mara si gode i giorni di vacanza con il marito, i figli e i nipoti. Non tutti sanno che la conduttrice veneta oltre che Elisabetta ha un altro figlio, che non ama particolarmente i riflettori, anche se anche lui lavora nel mondo dello spettacolo.

Si tratta di Paolo Capponi, nato dall’unione di Mara con l’attore Pier Paolo Capponi. E’ il secondogenito della conduttrice e non somiglia molto alla mamma. Ha infatti i capelli scuri e i lineamenti del viso non ricordano molto Mara. Il rapporto tra la Venier e il figlio non è stato sempre idilliaco: i due nel corso del loro vissuto hanno avuto diversi contrasti e questo perché la Venier ha sempre lavorato molto e spesso ha trascurato la famiglia. Paolo è infatti cresciuto con il padre e la compagna e ha più volte puntato il dito nei confronti della madre.

Mara Venier e il rapporto ritrovato con il figlio

Oggi Mara Venier e Paolo Capponi hanno ricostruito il loro rapporto e hanno ritrovato il giusto equilibrio madre e figlio. Inoltre quando Paolo è diventato papà, Mara si è avvicinata molto al nipote e questo è stato per i due un punto di svolta. La conduttrice adora i suoi nipoti e appena ne ha l’occasione cerca di stare con loro, è anche per questo che da tempo desidera ridurre i suoi impegni professionali.

Claudio, il figlio di Paolo, è nato poco tempo dopo la morte della mamma di Mara Venier. La conduttrice infatti ha ritrovato nel nipote la gioia di vivere, e anche se la perdita del genitore è stata drammatica per lei grazie al piccolo è riuscita a guardare avanti in modo positivo. Il bambino è oggi molto legato alla nonna e ama trascorrere il tempo con lei che adora viziarlo. In diverse occasioni è apparso sui social con la conduttrice che non manca di condividere momenti di vita privata.

Paolo Capponi cosa fa il secondogenito di Mara Venier

Sposato con Valentina dal 2019, Paolo Capponi è molto riservato anche se conosce le dinamiche dello star system ha sempre evitato i riflettori. Tuttavia anche Paolo, come la sorella che lavora in radio, fa parte del mondo dello spettacolo: lavora dietro le quinte dei programmi ed è un professionista molto apprezzato. Nell’ultime stagioni è stato impegnato a Domenica in anche se non è mai apparso in video.

Renato Zero, ospite del format, ha scherzato con Mara rivelandole di essere stato accompagnato in studio da un ragazzo di nome Paolo e le ha chiesto se lo conosceva. La conduttrice ha sorriso alla battuta del cantante romano, che conosce ormai da tantissimi anni. I due sono infatti legati da un’amicizia sincera.