Brutte notizie in arrivo per questi segni nei prossimi giorni: l’Oroscopo di luglio non sbaglia, ci saranno guai sul lavoro.

Stiamo entrando nel pieno dell’estate e per molti italiani sono gli ultimi giorni di lavoro. Certo, qualcuno ha già usufruito delle ferie, altri invece non ci andranno prima di settembre o altri ancora non si fermeranno per diverso tempo. Ma non bisogna sottovalutare questo periodo che sembra tanto di “fine anno”.

Secondo l’Oroscopo, infatti, diversi segni vivranno quelli sono forse i momenti più complicati della prima metà dell’anno sul lavoro proprio in queste settimane. Ma non temete: c’è un modo per tenere la situazione sotto controllo.

Oroscopo di luglio: disastro per questi segni

Partiamo dal segno dell’Ariete: avete bisogno di una pausa. Le vacanze sono per molti dietro l’angolo ma voi avete bisogno di tanto relax e dunque le mete che magari avete prenotato mesi fa, tra mare pieno di turisti e movida, potrebbero non esaltarvi troppo. Ma attenzione a quello fate – e dite – sul lavoro: siete fortemente stressati, le vostre proposte ai vostri datori sono state bocciate oppure la discussione è stata rimandata a settembre o in autunno inoltrato. Temete di aver perso il vostro slancio ma forse, inconsciamente, state valutando una svolta. Del resto, il settembre “scolastico” è così: ci affascina l’idea di ritrovarci da un’altra parte dopo l’estate.

Meditate un trasferimento in una nuova città, oppure addirittura un’esperienza all’estero ma cercate di agire con criterio. Non fate nulla adesso: gli astri sono contro di voi e la sfortuna potrebbe rivelarvi brutte sorprese. Nel campo dell’amore, del resto, non va bene lo stesso: una discussione banale potrebbe mettere in crisi una relazione iniziata da poco mentre chi è single sogna da un po’ di tempo una storia d’amore. Ma anche qui non fatevi prendere dallo sconforto: resistete fino ad agosto perché poi l’Oroscopo sarà molto più benevolo con voi.

Un altro segno che dovrà fare i conti con gli astri contrari è il Leone. Questa è notizia dal momento che, generalmente, sono i periodi dell’anno preferiti dai nati sotto questo segno. Eppure, anche voi accusate una stanchezza che arriva da lontano e che sta avendo il suo apice proprio in questo periodo. Non dovete allontanare nessuno ma è giusto prendersi un po’ di tempo per se stessi. Un’idea folle? Un viaggio in solitaria o magari un cammino spirituale. Ad ogni modo non forzate la mano sul lavoro: potreste davvero dire qualcosa di fuori luogo e compromettere le vostre prospettive di carriera.

Sul fronte dell’amore non va meglio ma non demordete, voi siete combattenti nati. Quel viaggio prenotato con il vostro partner fatelo e godetevi ogni istante e lasciate a casa i brutti pensieri sul lavoro. Chi è single, invece, meglio che aspetti qualche settimana: quello che sembrerà un semplice flirt estivo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più grande.