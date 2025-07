Temptation Island 2025 si conferma un reality di successo e vincente, che va controcorrente rispetto ad altri format che nell’ultime edizioni hanno faticato ad arrivare alla fine. La scelta delle coppie come quella dei tentatori avviene in modo accurato, la redazione di Maria De Filippi, che seppur a distanza supervisiona tutto, non lascia nulla al caso e tiene conto soprattutto del vissuto personale di ognuno. Sicuramente è questo il segreto che rende il viaggio dei sentimenti un programma che appassiona e travolge il pubblico. Anche i fidanzati dell’edizione in corso hanno ottenuto una certa visibilità e alcuni sono già diventati dei personaggi.

Per queste ragioni non è escluso che il pubblico rivedrà alcuni dei fidanzati, o anche i vari tentatori e tentatrici a Uomini e Donne, che tornerà in onda da Settembre. Sembra infatti che una delle protagoniste sia stata già invitata a partecipare al daytime di Maria De Filippi. Da Temptation Island al trono over di Uomini e Donne il passo è decisamente breve, sempre che il percorso dei fidanzati in questioni si sia realmente concluso dopo il falò di confronto.

Il nome bomba, che da qualche giorno ha monopolizzato l’attenzione dei social, è quello di Sonia. La donna, avvocato affermato e realizzata professionalmente, dopo essere stata ingannata dal compagno Alessio, più giovane di lei, ha scelto di porre fine alla sua avventura nel reality invocando il falò appena il giorno dopo dal loro ingresso nei rispettivi villaggi. Decisione che il fidanzato non ha approvato: Alessio, più giovane di lei di 10 anni, voleva godersi l’esperienza e mettere alla prova i suoi sentimenti, è apparso più interessato al programma che alla sua relazione di 8 anni.

Sonia, pronta per il trono over: troverà l’anima gemella?

Dopo ben tre puntate e varie vicissitudini Sonia e Alessio si sono confrontati al falò dove hanno rivelato i loro sentimenti. Un confronto freddo e distaccato dove i due non sembravano conoscersi da tanto tempo. Alla fine Alessio ha chiuso la storia con Sonia, a cui ha rinfacciato di non avergli permesso di rimanere nel reality. I due sono tornati a casa separati, anche se qualcuno insinua che ci sia stato un nuovo incontro e un possibile ritorno di fiamma.

C’è tuttavia chi è convinto che Sonia sia pronta per il trono over. Non è esclusa la sua presenza nel daytime già da settembre, in tv la 48enne potrebbe finalmente trovare l’uomo della sua vita e lasciarsi alle spalle la storia con Alessio, che grazie a Temptation ha capito di aver bisogno d’aiuto: “Farò un importante percorso psicologico, te lo prometto”, ha dichiarato il legale prima di lasciare il falò.

Sonia rimasta nel villaggio in via eccezionale

Del resto Sonia è già rimasta nel villaggio in via eccezionale. Dopo che le compagne hanno chiesto alla regia di farla tornare anche da sola, la produzione ha fatto un’eccezione alla regola. Il che fa pensare che anche Maria De Filippi nutra una certa simpatia per Sonia e l’abbia già invitata a partecipare al trono over di Uomini e Donne.

Ma per ora sono solo supposizioni visto che Filippo dopo il falò di confronto di Sonia e Alessio ha insinuato che probabilmente il viaggio dei sentimenti della coppia di avvocati non si è ancora concluso: “Li rivedremo? Secondo me sì”, ha dichiarato Bisciglia incuriosendo il numeroso pubblico del reality.