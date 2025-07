Roberta di Padua, ex volto del trono over di Uomini e Donne, ha partecipato al daytime di Maria De Filippi per diverse edizioni. Si è distinta per le sue frequentazione e per alcune divergenze d’opinioni con Ida Platano. Lo scorso anno ha lasciato il programma insieme a Alessandro Vicinanza, ex della sua eterna rivale. In pochi credevano che la storia potesse avere un seguito e invece i due oggi sono ancora una coppia, sono molto innamorati e gli scatti social lo confermano, e a quanto pare desiderano anche avere un figlio.

Nei giorni scorsi Roberta ha condiviso le foto del suo compleanno dove appare proprio con il primogenito, nato da una precedente relazione e l’ex cavaliere. La Di Padua è apparsa felice e serena e contenta di avere al suo fianco gli amori della sua vita: “13/07/1982. Grata alla vita! Rifarei tutto…Vi amo fortemente…Grazie”, questa la didascalia che accompagna le immagini e che rivela il momento top che la dama sta vivendo. Ovviamente il post ha ricevuto tantissimi commenti positivi: dagli auguri ai complimenti, Roberta sa di avere dalla sua parte tante persone che le vogliono bene, ma come al solito non mancano gli haters.

L’ex dama già in passato è stata oggetto di insulti e critiche, e seppur è convinta che fanno parte del gioco non può tollerare che si superino certi confini. Proprio nei giorni scorsi un follower le ha consigliato, in modo velato, di suicidarsi: “Vedo che il balcone è alto, approfittane!”. Un’affermazione allusiva e decisamente poco carina e rispettosa che ha immediatamente provocato la reazione dell’ex dama che non è solita rispondere ai commenti offensivi. Roberta ha reagito in modo esemplare e ha dimostrato che all’odio generato dai social ci si può ribellare.

Roberta di Padua: “Ma arrivare a scrivere un messaggio così…”

Sorpresa, e senza parole Roberta ha condiviso una storia dove risponde all’hater che ha lasciato un commento decisamente sopra le righe. Un incitamento al suicidio inopportuno, offensivo e decisamente pericoloso oltre che di cattivo esempio: “Prima di andare di là a fare cose, voglio dire una cosa. Va bene dire ‘non mi piaci’, ‘sei antipatica’, ‘sei finta’… anche questo ci sta. Ma arrivare a scrivere un messaggio così… io mi chiedo: cosa scatta nella vostra testa? Che cazzuola vi mangiate?”.

Ha poi aggiunto: “Sappiamo che possiamo piacere o no, lo abbiamo accettato anni fa. Ma questo… questo è oltre. Non riesco a capire cosa vi scatta”. Le parole di Roberta sono diventate virali e condivise da milioni di persone che l’hanno trovate d’esempio e dirette a limitare quelle cattiverie social che sono sempre più all’ordine del giorno. Insomma davanti a certe affermazioni Roberta non poteva restare indifferente e ha sentito il bisogno di reagire.

I fans di Uomini e Donne dalla parte di Roberta

I followers dell’ex dama e i tanti fans di Uomini e Donne si sono schierati dalla parte di Roberta e hanno ammirato la sua reazione. C’è anche chi ha risposto all’hater invitandolo ad avere un atteggiamento meno offensivo: “Visto che ti diverti tantissimo ad incitare Roberta al suicidio. Fai un favore all’umanità buttati tu dal balcone. Gli hater come te sono merde che non sanno vivere se non fanno del male. Sei una merda insoddisfatto della tua vita. Perciò l’invidia è una gran brutta bestia.

Non ti posso considerare un animale perché gli animali sono moltissimo più intelligenti di te. Non hai un cervello perché se avessi un cervello non diresti frasi cattive infatti tu hai spazzatura puzzolente al posto del cervello.” Ha commentato un utente. E ancora: “Tantissimi auguri di buon compleanno Roberta, ma certe donne che scrivono cose veramente pietose, ma non vi vergognate, grande Roberta, non dar retta sono donne purtroppo acide, e sole.”