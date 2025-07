Nella casa de Il Grande Fratello sono nati molti amori. Diverse le coppia che si sono formate sotto i riflettori e che ancora oggi, a distanza di anni, sono ancora insieme hanno messo su famiglia. Tra questi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, oggi sposi e in dolce attesa, e anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori del piccolo Gabriele. E ancora Edoardo Tavassi e Micol, ma anche Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Guardando alle prime edizioni poi è impossibile non citare Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, insieme ormai da tanti anni.

Tuttavia non sempre c’è il lieto fine e spesso l’amore nato in condizioni particolari tende a sfumare nella vita quotidiana. Tra gli ex gieffini più in vista dell’ultima edizione ce ne sono due che sono arrivati in finale e che hanno conquistato il pubblico per la loro spontaneità. In modo graduale e senza farsi travolgere dal momento si sono avvicinati l’uno all’altra e sono usciti dalla casa insieme. Da quando è finito il Grande Fratello sono stati monitorati a vista e nonostante le loro condivisioni social quotidiane, i paparazzi hanno continuato a seguire il loro percorso.

Da mesi sono al centro del gossip e in molti hanno auspicato un loro addio, ma anche l’imminente proposta di matrimonio e per ultimo la dolce attesa. Negli ultimi giorni si è parlato di una gravidanza, un evento dedotto d’alcune immagini. Loro sono Javier e Helena, coppia molto amata nella casa del Grande Fratello che anche lontano dalle telecamere ha rivelato di essere sincera e non interessata solo all’hype. Secondo alcuni rumors la modella brasiliana sarebbe incinta: le indiscrezioni.

Helena Prestas incinta? Il gesto di Javier

Durante il compleanno di Helena, Javier ha messo una mano sulla pancia della fidanzata e ha fatto dell’allusioni: “C’è un orsetto o una cavallina”. Il web si è scatenato e ha immediatamente supposto che quello fosse un annuncio indiretto che nasconderebbe tutta la gioia dell’ex gieffino, a cui non dispiacerebbe diventare papà.

In rete sono arrivare diverse segnalazioni. L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata tra le prime ad parlare di gravidanza, visto che segue la coppia dalla loro uscita dal reality. La Marzano avrebbe ricevuto diverse informazioni in merito ed è certa della dolce attesa. Tuttavia nell’ultime ore è arrivata la smentita di Helena, che si è affrettata a porre fine ai rumors con un gesto eclatante.

Helena: “Non sono incinta”

Diretta, sincera e determinata a sminuire il gossip Helena ha tranquillizzato i fans. Prima ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto e per i tanti messaggi d’auguri che le sono arrivati e poi ha posto fine ai pettegolezzi: “Su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello ma non c’è ragazzi. Cavolo, ho lasciato il test lì a Mykonos ed era negativo quindi… Comunque si pensa positivo e voglio solo che abbiate un minimo di pazienza.”

Ha poi concluso: “Stiamo un po’ più calmi, eh, altrimenti vado via per sempre. Sapete che ho pensato anche di cancellare tutto, di sparire? Ogni volta penso di andare avanti, di fregarmene e di condividere la mia vita, però poi ogni giorno una cosa nuova. Io sono già drammatica di mio, figurati così…”