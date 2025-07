Alessio e Sonia M. sono sicuro tra i protagonisti più seguiti di questa nuova edizione di Temptation Island. Fin dalla prima puntata la loro storia ha appassionato il pubblico, in quell’occasione abbiamo visto che lei era rimasta nel villaggio delle fidanzate, anche dopo che lui ha dovuto lasciare il gioco. Un risvolto mai accaduto nella storia del reality e adesso nell’ultima puntata del reality andata in onda lo scorso 17 luglio c’è stato finalmente quel confronto tanto atteso.

Confronto che Alessio aveva rifiutato nel primo appuntamento, salvo poi chiedere di incontrare Sonia, a quel punto è stata lei a dire di voler aspettare, adesso c’è stato il falò di confronto, ma cosa è accaduto tra di loro? Stanno ancora assieme?

Alessio e Sonia M., cosa è accaduto dopo la fine del reality

Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito al falò di confronto tra Alessio e Sonia M. e – al momento – pare che la coppia abbia deciso di dirsi definitivamente addio. Nel corso del confronto – andato in onda il 17 luglio – abbiamo visto la donna accusare l’ex compagno di aver mentito spudoratamente solo per partecipare al programma.

A quel punto Alessio ha ribadito quello che già aveva detto, spiegando che non sa se la ama ancora o se addirittura la abbia mai amata. Sonia allora è tornato ad accusarlo, dicendo che le aveva chiesto anche di sposarlo. Nonostante il confronto Alessio ha poi ribadito a Filippo Bisciglia la sua intenzione di uscire solo dal programma, facendo capire che non riesce a superare il fatto che Sonia gli abbia impedito di proseguire il suo percorso nel programma.

“Pretendevi che io ingoiassi rospi. Questo è un ricatto. Non mi hai mai amato davvero e dopo otto anni avresti dovuto saperlo. Volevi solo assecondare le tue tentazioni“, queste le parole di lei. Ma Alessio ha continuato per la sua strada, accusandola di essersi fatta guidare dal suo orgoglio. Ha salutato Filippo e Sonia dicendo che presto deciderà di intraprendere un percorso psicologico, lasciando intendere, dunque, che si concentrerà su se stesso.

Intanto, anche se il programma non è finito, su Alessio e Sonia sono circolate diverse indiscrezioni. Prima tra tutte si era detto che lei potesse essere incinta, ma poi alcune segnalazioni avrebbero smentito che la donna sia in dolce attesa. Poi ci ha pensato direttamente Alessio a rivelare un retroscena sulla sua storia con l’avvocato, commentando un video su TikTok in cui si parlava di lei, qui ha risposto alla domanda di un utente che chiedeva se stessero ancora assieme, dicendo “sì”.

Un commento che però è sparito poco dopo, anche perché si tratterebbe di una violazione del programma, visto che i concorrenti sono tenuti a non rivelare alcuna anticipazione fino alla fine del reality. Intanto c’è chi giura che lui starebbe facendo di tutto per attirare l’attenzione su di se e che in realtà non sarebbe tornato assieme a Sonia.