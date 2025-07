Oroscopo, disavventura che non dimenticherà facilmente per un segno dello Zodiaco. Un altro festeggerà.

C’è aria di delusione per un segno. Lui che fino a poco tempo fa se la viveva alla grande, senza dare penso alle critiche e al chiacchiericcio della gente adesso inizia a pensare che, forse, qualche cosa di vero in quelle parole c’era. Tuttavia non ha voluto mai ascoltare nemmeno i consigli, fatti con il cuore in mano, da parenti e amici.

Lui infatti ha sempre ragione e guai a contraddirlo perché diventa decisamente antipatico e arrogante. In taluni casi può pire risultare sfrontato e sfacciato. E’ profondamente sicuro di se e ama non essere giudicato ma,, nel contempo, giudica gli altri anche se non in maniera palese, bensì più subdola.

Se qualcosa non va o non viene fatta come vuole lui sono dolori e tenderà a sfinire chi ha accanto con le sue pretese, persino quelle più assurde, soprattutto se sta vivendo una giornata particolarmente stressante. Sul lavoro è metodico e un gran lavoratore ma nell’ultimo periodo era cambiato. Ha abbandonato infatti le scartoffie dell’ufficio con fin troppa disinvoltura per volare nelle braccia di una persona che gli ha fatto battere il cuore come un adolescente. Peccato che adesso sia soltanto lui a provare un sentimento.

Oroscopo, questo segno piange, quest’altro gioisce

Difatti quel amore che sembrava una favola e che lui ha vissuto intensamente come il classico sogno ad occhi aperti stia finendo. E a lui rimarranno in mano solo le briciole. Inoltre arriverà persino la derisione di quelle persone che avevano provato di continuo ad aprirgli gli occhi. Tuttavia lui se non ci batte il naso, come si suol dire, non ci crede. E così questo novello San Tommaso a stretto giro si troverà profondamente deluso e con il cuore spezzato in mille pezzi non solo per il dolore ma anche per il suo orgoglio, profondamente ferito. E anche sul fronte professionale non avrà di che festeggiare dal momento che avendo lavorato ben poco adesso deve rimboccarsi le maniche se non vuole perdere il posto. Tutto ciò lo vivrà la Vergine che, tuttavia, inizierà a riprendersi, un poco alla volta, dopo Ferragosto.

Chi invece potrà gioire è il Cancro. Ultimamente sul fronte professionale le cose cominciavano ad andare davvero bene ma d’ora in poi andranno ancora meglio. Sarà sempre più conscio delle sue capacità gestionali e se imparerà maggiormente a gestire le sue emozioni, nonché le sue tante fragilità, potrà diventare un ottimo leader per la sua squadra. In amore troverà, un poco alla volta, un sano equilibrio grazie al coraggio, da mesi e mesi lasciato in un angolo polveroso, di vivere intensamente quella storia che ha nell’anima da tempo e che sa potrà realmente renderlo felice. E allora sì che potrà festeggiare e pure alla grande.