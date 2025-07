Flavio Insinna è sempre più innamorato di lei, la donna che ha conquistato il suo cuore. Ecco chi è e cosa fa.

Quando parliamo di Insinna, parliamo senz’altro di un conduttore e attore molto apprezzato dal grande pubblico italiano. Alle sue spalle ha infatti una carriera degna di nota e che gli ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. Negli ultimi anni ha anche condotto magistralmente L’Eredità, il game show che va regolarmene in onda su Rai 1 e che è adesso presentato dal bravissimo Marco Liorni.

Non tutti sanno che lui vive serenamente la sua vita sentimentale accanto a una donna che ha del tutto catturato la sua attenzione. Si chiama Adriana ed è bellissima.

Chi è la compagna di Flavio Insinna

Colei che vive accanto al conduttore si chiama appunto Adriana Riccio, è originaria di Mirano in Veneto ed è nata nel 1976. I due si sono conosciuti nello studio di Affari Tuoi, programma in cui lui faceva il conduttore e a cui lei ha invece partecipato in qualità di concorrente. Grazie a quella esperienza, la donna ha vinto 36.000 euro ma anche conquistato il cuore di Insinna. Di lavoro fa l’insegnante di taekwondo ed è una grande sportiva. La coppia vive inoltre a Roma, non ha figli ma è sempre più legata ai cagnolini che li accompagnano ovunque.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, Flavio non ha mai parlato molto di sé. Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi, ha però rilasciato qualche dichiarazione sulla sua fidanzata. “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire” – ha detto lui – “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. Il conduttore ha inoltre dichiarato di non essere al livello di Adriana ma di volere che il suo sorriso arrivasse sempre a lei.

“Non vorrei essere solo la parte che prende e basta” – ha infine concluso – “Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”. I due sono oggi sempre più uniti e innamorati, anche se non ci sono molti dettagli sulla loro vita personale e sulla loro quotidianità di coppia.