Il mese di luglio sta per concludersi e sta per iniziare quello di agosto e con l’arrivo di un nuovo periodo, cambierà anche l’oroscopo. Il prossimo mese – a quanto pare – sarà più che positivo per alcuni segni zodiacali, un po’ meno per altri e del tutto nefasto per altri ancora.

Cosa dicono, dunque, le stelle? Tutto quello che si deve sapere per i prossimi trenta giorni, dal punto di vista dell’amore, dei soldi, della fortuna e del benessere. L’oroscopo di agosto preannuncia belle e brutte sorprese a seconda, chiaramente, dei vari segni.

L’oroscopo per il mese di agosto segno per segno

Si parte con l’Ariete, che si troverà a vivere il periodo iniziale di agosto con qualche tensione nelle varie relazioni, che siano amorose o di lavoro. In questo mese potrete riflettere sui rapporti che avete e provare a ritrovarne l’autenticità, da evitare reazioni d’istinto sul lavoro. Per fortuna la seconda parte del mese sarà diversa, ritroverete un’energia nuova, che andrà sfruttata al massimo.

I nati sotto il segno del Toro sarà un mese armonioso che va vissuto come tale, senza troppe preoccupazioni, fortuna nelle relazioni e in famiglia, contesti in cui beneficerete di questa serenità. Per i Gemelli agosto potrebbe essere il mese ideale per riaccendere la passione assopita in una relazione, è il momento giusto per rafforzare legami già esistenti. Per i Cancro, invece, agosto potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare l’equilibrio perduto, la seconda parte del mese sarà il momento favorevole per pianificare nuovi progetti.

Agosto per i Leone sarà un mese molto dinamico, sul lavoro potrebbe esserci la necessità di aggiustare qualcosa. Per la Vergine, invece, questo mese servirà a raccogliere ciò che si è seminato sul lavoro, potrebbero esserci promozioni dietro l’angolo. I Bilancia, invece, potranno approfittarne per liberarsi di pesi superflui, questo mese potrebbe essere fortunato se si sapranno cogliere le varie occasioni che offre.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione agosto sarà un mese molto intenso, è necessario essere più trasparenti in amore e sul lavoro bisognerà lavorare con attenzione per costruire nuovi progetti. I Sagittario, invece, vivranno momenti di grande ispirazione, agosto potrà essere l’occasione per tirare un po’ le somme, evitando di fare inutili corse, in questo mese è consigliabile fermarsi e ascoltare se stessi e chi vi è intorno.

I Capricorno dovrebbero essere meno severi con se stessi, in amore si potrà dare spazi alla spontaneità, potranno arrivare svolte che non erano state prese in considerazione fino a questo momento. Per gli Acquario agosto sarà il momento di fare i conti con le cose che contano davvero, nelle relazioni sarebbe meglio evitare le polemiche e iniziare a capire chi sono le persone che davvero possono starvi vicino, sul lavoro, invece, è necessario smetterla di fantasticare ed essere più concreti.

Per i Pesci, infine, agosto sarà il momento per fare ordine nella vostra vita e usare la sensibilità che vi caratterizza come forza. Sarà un periodo utile per chi ha voglia di costruire qualcosa ma con calma, in amore un ruolo speciale lo avrà chi riuscirà a comprendervi senza troppi sforzi.