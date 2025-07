Luglio ci sta per salutare con gli ultimi raggi incandescenti e Agosto bussa con la sua promessa di libertà e leggerezza. In questo periodo le stelle ci guidano in un viaggio tra alti e bassi zodiacali.

Con l’ingresso di Venere in Cancro il 29 luglio, l’atmosfera si tinge di sensibilità e desiderio di connessioni autentiche. Ma non tutti i segni risponderanno nello stesso modo. C’è chi cavalcherà l’onda con grinta e chi invece dovrà fare i conti con dubbi e e tensioni interiori. Ecco quindi la classifica dei segni più fortunati di questa settimana.

Ariete energico e ottimista, Bilancia in cerca di solitudine

L’Ariete è pronto a tutto questa settimana. Vi trovate al massimo della vostra forma, avete energia da vendere e siete pronti a utlizzarla tutta per vivere al meglio le vacanze estive. Le stelle vi spingono a nuove sperienze, vi regalano anche un’intuizione brillante. Il cuore sarà in fibrillazione, immortalate questi momenti davvero unici!

Medaglia d’argento per il Leone. I nati sotto questo segno potranno contare un un fascino davvero magnetico. Lanciatevi in progetti creativi, è il momento ideale per provare nuove strade e stupire voi stessi e gli altri. La vostra autenticità è la chiave del successo.

Terzo posto per i Gemelli, finalmente possono repsirare aria nuova! L’aria vacanziera smussa i vostri angoli più spigolosi e vi restituisce un po’ di sorriso. Un po’ di impazienza c’è, ma il desiderio di divertirvi prevale.

Quarto posto per il Capricorno, la cui costanza in questi mesi ripagherà ogni sacrificio. Vi siete guadagnati il rispetto e la stima di tutti, ora cercate di abbassare un po’ le difese e godetevi il momento positivo.

Settimana più faticosa per i Toro, che iniziano arrancando tra impegni e doveri di ogni tipo. Potrete però cavarvela alla grande se restate concentrati e non lasciate spazio alla negatività.

Sesto posto per i Cancro, che dovranno bilanciare doveri e piaceri. Le stelle ve lo dicono chiaro e tondo: non potete fare tutto. Ascoltate il vostro corpo, prendetevi una pausa più che meritata.

Al settimo posto c’è la Vergine, che vedrà diverse occasioni ghiotte arrivare a portata di mano. L’importante è non farsi bloccare dalla solita mentalità troppo analitica. Basta con i soliti “se”, è il momento di agire!

All’ottavo posto i Bilancia, che cercano il contatto con gli amici ma anche un po’ di solitudine. Questo è il momento ideale per riscoprire voi stessi.

Settimana frenetica per lo Scorpione, la mente corre più delle gambe. Le relazioni rischiano di passare in secondo piano, fate attenzione a non sminuire chi vi sta vicino.

Gli Acquario conquistano il decimo posto, vi sentite piuttosto confusi per colpa di Marte. Evitate di ingigantire problemi risolvibili e concentratevi su ciò che conta.

Undicesimo posto per i Sagittario, che attraverseranno una settimana movimentata in amore per colpa di Venere che vi guarda storto. Ricordate però di non giungere a conclusioni affrettate.

Dodicesimo posto per i Pesci, in fondo alla classifica a solo temporanemente. Malumori e piccole incomprensioni offuscano la vostra luce, concentratevi su ciò che è più importante per voi per rinascere.