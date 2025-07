Nessuno ha mai trovato la soluzione di uno degli indovinelli più famosi della storia del cinema, quello di Die Hard.

Mettersi alla prova con indovinelli, test matematici o visivi, è sempre una buona idea. Da una parte alleniamo il nostro cervello: più andiamo avanti con l’età più diventa fondamentale, come spiegano gli esperti, mantenersi attivi. Dall’altra, invece, conosciamo sempre di più noi stessi, le nostre qualità, quello che ricordiamo magari dei nostri studi o dei nostri limiti se messi sotto pressione.

Oggi vi proponiamo un test matematico famosissimo, mostrato nelle sale cinematografiche da quello che è considerato uno dei cult del cinema d’azione, ovvero Die Hard.

L’indovinello matematico di Die Hard

In una scena del famoso film Die Hard – Duri a morire, vediamo Bruce Willis e Samuel L. Jackson intenti a cercare di disinnescare una pericolosa bomba. Proprio in questo frangente si ripropone sul grande schermo il famoso indovinello dei travasi: lo ricordate? Secondo questo indovinello, con a disposizione due recipienti non graduati e di capacità diversa (come 3 e 5 litri, ad esempio), dovete ricavare una quantità esatta di liquido, diversa dalla capacità dei due recipienti (ad esempio, in questo caso, 4 litri.

Nella scena accade la medesima cosa: devono ottenere 4 galloni con l’aiuto di due taniche, una da 3 e una da 5 galloni, e i due protagonisti ci riusciranno all’ultimo secondo prima dell’esplosione, dopo aver intuito la corretta sequenza dei riempimenti, dei travasi e degli svuotamenti. Ma voi avete capito come hanno fatto? Dunque, abbiamo: due recipienti non graduati di capacità diversa, tutto il liquido che si vuole e si possono svuotare a terra i due recipienti quando serve.

Cerchiamo un multiplo di 5 e uno di 3 che differiscano di 4 e, dunque, 5 (5 x 1) e 9 (3 x 3). Secondo questa intuizione, se riempiamo tre volte il contenitore da 3 e utilizziamo una volta quello da 5 per svuotare, otteniamo 9 – 5 = 4 galloni. Se affermiamo (per praticità) che il contenitore da 5 è A, quello da 3 è il B possiamo affermare che è questa la sequenza giusta per giungere alla soluzione (nella parentesi il numero di galloni).

Riempio B (3)

Travaso in A (3)

Riempio B (3)

Travaso in A (2); A ora e pieno, in B è rimasto 1 gallone

Svuoto A (5)

Travaso in A (1)

Riempio B (3)

Travaso in A (3); in A ora ci sono 1 + 3 = 4 galloni

Su questa base possiamo trovare, con i multipli, un’altra coppia che funziona 10 (5 x 2) e 6 (3 x 2). Possiamo riempire due volte A e svuotare B sempre due volte, con questa sequenza (anche se resterebbe da svuotare B, ma è superfluo):