Il Volo, dove vivono i giovani e talentuosi tenori. Da non credere.

Sono diventatati un unico e invincibile progetto artistico e professionale grazie alla grandissima intuizione di Antonella Clerici e di Roberto Cenci durante la loro partecipazione a Ti Lascio Una Canzone. Erano dei bambini molto talentuosi che partecipavano però come solisti. E una volta uniti sono diventati degli autentici fenomeni che tutto il mondo applaude e ci invidia.

Hanno conosciuto il successo, quello vero, ancora giovanissimi e, per vivere a pieni polmoni il loro grande sogno professionale, hanno lasciato presto gli studi, eccetto Piero che il diploma lo ha ottenuto, come aveva promesso ai suoi genitori. E, nonostante sia profondamente legato a loro, anche lui esattamente come il collega e amico Ignazio, ha deciso di lasciare la loro terra, ovvero la splendida Sicilia.

Entrambi hanno infatti pensato di stabilirsi stabilmente a Bologna. Qui Boschetto vive con la moglie, da poco sposata. Stiamo parlando della bellissima Michelle Bertolini, imprenditrice venezuelana con un passato da tennista e da Miss. La coppia, tra l’altro, è in attesa del primo figlio. Ed è per tale motivo che il tenore non ha partecipato alle nozze del fratello di Piero alle quale, invece, è stato presente l’affascinante Gianluca.

Il Volo, dove vivono i tre tenori, le loro case da sogno

La casa della coppia è molto chic e dotata di uno stile pulito e lineare. Sita su due piani, collegati tra di loro da una scala, mostra al suo interno pareti bianche sulle quali si possono ammirare molte fotografie che perlopiù ritraggono Ignazio anche durante i concerti che mette in atto con il trio in tutto il mondo. Presentissimo in ogni stanza è il parquet che dona al loro nido quel tocco di calore in più che non gusta mai.

Piero invece, che a quanto pare sarebbe ancora single, per la sua dimora ha puntato maggiormente sul contrasto, decisamente vincente, tra le pareti scure e la mobilia chiara. Ha detto sì all’eleganza ma anche al puro confort, creandosi degli spazi per rilassarsi suonando la chitarra o guardandosi in santa pace un bel film.

Gianluca ha deciso di rimanere a vivere ove è nato, più precisamente a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, nella provincia di Teramo. La sua casa è una villa da Mille e Una Notte, circondata dal verde e dotata da una vista talmente bella da mozzare il fiato a chiunque. Il mare è a due passi e in giardino, che lui ama vivere nelle stagioni più belle e calde dell’anno, è stato disposto un comodo divano bianco per dedicarsi al mero relax. All’interno la dimora è super chic, dotata di scalini e dalla presenza di pareti sia chiare che scure. In salone è impossibile non notare un bel pianoforte che Ginoble ama suonare per comporre la sua amata musica.