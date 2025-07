Test della personalità, dimmi che simbolo scegli e ti dirò davvero chi sei.

Non basta una vita intera per conoscersi a fondo. E di certo farlo non è facile. Mettersi in gioco e, soprattutto, in discussione poi fa paura. Difatti nel farlo si può anche soffrire e scoprire lati di noi stessi che possono non piacerci. Tuttavia ciò, come sentenziano gli esperti sui Social e in Tv, nonché sui vari manuali, è essenziale se vogliamo incominciare a rispettarci e ad amarci. Solo così potremo, di riflesso, incominciare a rispettare e amare in maniera sana gli altri nonché la nostra vita.

Scrivere le nostre emozioni ci può essere di grande aiuto così come per prenderla in maniera più soft sfruttare i vari test di personalità che troviamo fruibili gratuitamente in Rete. Quello che vi proponiamo oggi è molto serio. Dunque prima di considerarlo prendetevi del tempo per voi. Spegnete il cellulare o comunque posizionatelo in modalità silenziosa. Isolatevi un attimo e sorseggiate piano un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente.

Che cosa bisogna fare? Semplicemente osservare con grande attenzione le immagini che vi proponiamo. In sostanza sono la raffigurazione di tre colori: il rosso, il verde e il blu. Sono tutti colori che di solito non mancano negli indumenti del nostro armadio, soprattutto ora che siamo nel cuore palpitante dell’estate 2025.

Dobbiamo poi sceglierne uno dopo pochi istanti. Non pensiamo a quello che amiamo di più ma a quello che in questo preciso istanti ci suscita qualcosa che magari non sappiamo definire ma che comunque c’è. Quel qualcosa, però, che non ci scuote solo la mente e il cuore ma anche l’anima. Ad ciascun colore ovviamente corrisponde un profilo.

A ciascun colore, il suo profilo. I vari responsi

Se si ha optato per il rosso significa che si possiede, indubbiamente, un carattere forte e passionale oltre che particolarmente istintivo e persino poco paziente. Si è dei leader nati sul lavoro ed è per tale motivo che, nonostante la grande crisi tuttora vigente pressoché ovunque, si riesce comunque a fatturare piuttosto bene. Attenzione però all’essere talvolta eccessivamente precipitosi nel prendere decisioni non solo in ambito professionale ma anche personale e sentimentale. Del resto, si sa, la fretta sa essere una cattiva consigliera.

Qualora si abbia scelto il verde non c’è alcun dubbio che il nostro tratto distintivo sia la condivisione di bei momenti con gli altri, possibilmente attorniati dalla Natura che amiamo profondamente. Siamo sportivi nati oltre che persone molto altruiste. Siamo pure giocherelloni e tendiamo a far vibrare dentro di noi il fanciullino di pascoliana memoria con il rischio però che alcune persone possano considerarci fin troppo infantili. Il consiglio è quello di rimanere sì bambini dentro ma di non accantonare mai le proprie responsabilità di persone adulte.

Infine, se si è rimasti colpiti dal blu vuol dire che possediamo un’innata sensibilità che può anche sfociare, nei momenti più duri e complicati della nostra esistenza, in fragilità. Siamo persone profonde, riflessive e a tratti malinconiche. Possiamo definirci romantiche nel senso più etimologico del termine e sentiamo sovente il bisogno, se non proprio l’urgenza, di isolarci di tanto in tanto per riflettere e sfogarci scrivendo o dipingendo. Possediamo difatti un vero spirito artistico anche se non tutti decidono di seguirlo dal punto di vista professionale. La dritta è quella di cercare di aprirsi di più agli altri e al mondo in linea generale.