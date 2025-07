Una valanga di soldi e una verità pazzesca. Cosa accade ora nello Zodiaco.

Nuovi, inaspettati, quanto sconvolgenti cambiamenti nel vasto universo dello Zodiaco. Le stelle sono particolarmente generose e, nel contempo, beffarde in questo periodo, esattamente come la cara Dea Bendata. Adesso poi, che siamo entrati nel cuore palpitante e più profondo dell’estate 2025, le sorprese, così come i cambi di scena, sono praticamente all’ordine del giorno.

Dunque, come si dice in gergo e in maniera assai colorita, dovremmo farci il callo. Chiaro è che se ci sta per capitare qualcosa di assolutamente positivo, soprattutto se abbiamo vissuto un lungo e sconfortante periodo no, siamo tutti super elettrizzati, oltre che super curiosi di sapere che cosa esattamente ci potrà accadere.

Altro discorso se invece la realtà è ben più amara. Tuttavia, andiamo per gradi. Adesso siamo entrati in un nuovo periodo dal punto di vista astrale. La luna nuova in Leone sta dunque portando nuove situazioni, nel Bene e nel Male. Di certo è facile intuire che le cose vadano alla grande a questo segno. In realtà non è del tutto vero.

Oroscopo, chi sale e chi scende, verità sconvolgenti e soldi in arrivo

Difatti avere la Luna, per l’appunto, nel proprio segno, porta sì in primis importanti benefici, ma anche qualche sfumatura negativa. Se infatti i Leoncini saranno super carichi e ricchi di fascino, soprattutto nei giorni più vicini al loro compleanno, c’è anche da dire che vivranno sulla loro pelle momenti di autentica malinconia che li porterà a isolarsi. Chi potrà capirli, possedendo un cuore sensibile e romantico, è il Cancro. Se single potrà anche decidere di vivere una relazione nuova. Per lui si prospetta un periodo felice nel campo sentimentale così come in quello professionale.

Grande delusione invece per la Vergine, che scoprirà che tutto quello in cui ha creduto nell’ultimo periodo erano solo chiacchiere. Pensava di essere insostituibile sul lavoro ma ben presto, dopo le continue assenze e le richieste di sostituzione in ufficio, il capo gli ha dato un time out. O si rimette in riga o presto non avrà la stessa occupazione. Del resto è vissuto con la testa tra le nuvole, lui che di indole è molto razionale e preciso. Si è innamorato follemente e ha pensato di aver incontrato la persona giusta, quella della vita.

Peccato che le cose non stavano e, soprattutto, non stanno affatto così. Ora ha scoperto che l’amato o l’amata ha un vero interesse per un’altra. Sarà una terribile doccia fredda che manderà in vera confusione chi è nato sotto questo segno. Infine, chi vivrà un periodo d’oro, soprattutto dal punto di vista professionale, è l’Ariete. Ha molto sofferto negli ultimi mesi e ha preso in faccia tante porte. Adesso i suoi progetti stanno per prendere vita e prima di dedicarsi alle vacanze ha firmato accordi e contratti importanti anche dal punto di vista economico. Per lui in arrivo una valanga di soldini.