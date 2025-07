Le prossime settimane saranno cruciali per questi due segni dell’Oroscopo: per uno arriveranno momenti duri, per un altro grandi occasioni.

Molti italiani sono già partite per le vacanze, altri dovranno aspettare ancora qualche giorno, altri invece lavoreranno fino a fine agosto. Ma cosa prevede l’Oroscopo per le prossime settimane?

Per un segno stanno per arrivare settimane molto complicate: errori, discussioni, tensioni, stress, tutto quello che potrebbe rovinare facilmente l’estate. Per un altro, invece, saranno le migliori settimane dell’anno, sia nel privato che nella carriera.

Oroscopo: un segno perderà tutto, un altro vivrà una rinascita

Per alcuni agosto sarà un vero spartiacque di quest’anno: c’è chi potrà esultare, vendendo davvero la sua vita cambiare nel giro di pochi giorni, e chi invece perderà quasi tutto. Partiamo subito con le note dolenti e parliamo di coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario: per loro non sarà di certo il mese del relax e delle ferie, anzi. Molti saranno costretti a rendersi reperibili sul lavoro, ma non è tutto: saranno settimane ricche di cambiamenti e imprevisti. Sul fronte del lavoro, uno scivolone recente comprometterà la vostra posizione e fermerà chi invece sembrava lanciato verso una promozione in autunno.

Sul fronte amoroso le cose vanno anche peggio. A causa dello stress, i single riusciranno ad approcciarsi alle nuove conoscenze con la giusta verve, mentre le coppie vivranno un momento di seria crisi. La vacanza che avete scelto con tanta minuziosità nei mesi scorsi, invece, si rivelerà molto deludente scatenando le critiche del vostro partner. In particolare i giorni intorno Ferragosto si riveleranno seriamente faticosi tra traffico, overtourism e problemi di ogni sorta. Ma il peggio deve ancora arrivare: un investimento sbagliato vi farà perdere molti soldi costringendovi a tornare indietro di anni dal punto di vista finanziario.

Ma ci sono buone notizie per i nati sotto il segno del Toro. L’Oroscopo rivela che voi stanno per arrivare giorni di grandi soddisfazioni: sul lavoro avete ricevuto grandi notizie, come una promozione imminente o l’approvazione di quel progetto su cui lavorate da anni. Ci sono tante occasioni per aumentare il vostro volume d’affari: seguite l’istinto e lanciatevi, gli astri sono con voi. I sacrifici di questi anni saranno finalmente ripagati: quindi godetevi queste settimane di riposo e ricaricate le energie in vista d’autunno.

La fortuna vi sorriderà anche nella vita privata. Per i single è il periodo delle nuove conoscenze, di buttarsi e magari lasciarsi alle spalle l’ultima relazione. Per le coppie invece è tempo di grandi decisioni: a settembre si intravede per voi un grande passo in avanti, come andare a convivere, oppure allargare la famiglia. Si sentirete carichi di energia positiva, con tanta voglia di mettervi in gioco: approfittate di queste settimane.