Antonino Cannavacciuolo, la sua dimora da Mille e Una Notte. Dove è posizionata.

Un grandissimo chef con alle spalle tanta gavetta e che fin da bambino si è innamorato della Cucina grazie alla sua famiglia di origine. Un uomo dal carattere determinato e dalla tempra forte, capace di compiere grandissimi sacrifici per raggiungere gli obiettivi prefissati ma anche dotato di un cuore grande e sensibile che di tanto in tanto lo porta a commuoversi fino alle lacrime in Tv.

Antonino Cannavacciuolo, oltre a essere uno stimato professionista è diventato sempre più un personaggio mediatico a tuttotondo, grazie soprattutto alla sua partecipazione, ormai diventata storica, nelle vesti di giudice a MasterChef Italia. Acclamatissimo è anche come conduttore televisivo nonché richiestissimo nelle vesti di testimonial per svariati marchi e diverse realtà.

E i suoi ricettari poi volano sempre alti nelle zone più calde delle classifiche di vendita. Tante sono le curiosità che i suoi fan, sempre più numerosi, provano nei suoi confronti soprattutto perché lui è una persona molto riservata. Si sa, tuttavia, che è felicemente sposato da tantissimi anni con la bellissima Cinzia Primatesta. Con lei ha messo al mondo Elisa e Andrea, oggi adolescenti.

Antonino Cannavacciuolo, la casa da sogno dell’amatissimo chef

La famiglia non vive, come molti potrebbero pensare, in Campania, ma in Piemonte. In particolare a Orta San Giulio. Si tratta di un meraviglioso e tranquillo borgo, dai tratti squisitamente romantici, sito esattamente sulle rive del Lago D’Orta. Dunque il posto ideale per rilassarsi e ricaricare le pile dopo lunghissime giornate di lavoro e meditare, magari sulla creazione di nuovi piatti.

Tra l’altro il paesino non dista molto da città come Milano e Novara, particolarmente ricche di lavoro sotto ogni punto di vista. Non distante dalla sua dimora è posizionata Villa Crespi che costituisce le fondamenta dell’impero culinario, e non solo, di Antonino. Pertanto lui non ha scelto a caso il luogo dove vivere con i suoi cari e ospitare per qualche ora di relax i suoi amici più fidati.

La vista che lo chef può scorgere dalla finestre della sua casa è da sogno ad occhi aperti. Inoltre la sua dimora è completamente attorniata dal verde che lui adora. Lui, tuttavia, non ama mostrare il suo nido ma tramite uno scatto condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove perlopiù condivide foto e video strettamente connessi al lavoro, siamo riusciti ad ammirare l’ampio e meraviglioso giardino, dotato dei migliori confort, compresa una bella piscina da dove è possibile ammirare direttamente le acque del lago.