Grave perdita per La Vita in Diretta. Sul canale social del noto conduttore e giornalista televisivo Alberto Matano è apparso un messaggio carico di cordoglio, affetto e gratitudine per una collega che ha lasciato dietro di sé un grande vuoto. Ad accompagnare il post di Matano uno scatto che parla di un profondo legame umano, ancora prima che professionale.

È stata forte la reazione emotiva al post del presentatore de La Vita in diretta, dal quale emerge in maniera diretta, senza filtri, una grande commozione. Colleghi, amici, follower hanno espresso la propria vicinanza trasformando il messaggio in un luogo simbolico di condivisione collettiva: una sorta di abbraccio virtuale capace di raggiungere tutti.

L’addio di Alberto Matano a una collega speciale

Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità, è morta a 51 anni a causa di una malattia che non le ha dato scampo. La meteorologa Rai spesso era ospitata in qualità di esperta nel corso di telegiornali e trasmissioni televisive. Tra queste anche La Vita in Diretta. Alberto Matano ha voluto salutarla con un toccante post sui suoi canali social.

«Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindirettaè un giorno assai triste».

Claudia Adamo, romana di origine, era figlia d’arte. Anche il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, era meteorologo e ha collaborato a Rai 2 negli anni Novanta. Dopo aveva conseguito la laurea in Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Tor Vergata, Claudia Adamo ha completato il dottorato di ricerca all’Università di Ferrara.

Nel corso degli anni la meteorologa romana ha collaborato con diversi enti di ricerca, tra i quali l ‘Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima, il Cnr e la Nasa (senza dimenticare Legambiente), indagando soprattutto sull’effetto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. Esprime il suo cordoglio anche Roberto Sergio, direttore generale Rai.

«Con dolore – scrive Sergio – ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai pubblica utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la Sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve. Riposa in pace».

In Rai Claudia Adamo era responsabile del meteo. In precedenza aveva anche lavorato nella redazione di Sky per Sky Meteo24. È lei l’ideatrice di Green Meteo, rubrica educativa di Rai Gulp. Oltre a La Vita in Diretta, l’abbiamo vista spesso ospite in qualità di meteorologa anche in altri programmi tv molto seguiti come Agorà, Tg2 Post, Unomattina Estate, Tg1 Mattina e diversi altri ancora.