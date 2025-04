“Una cosa spaventosa”: Meghan Markle svela di cosa ha sofferto post parto

Nel podcast ‘Confessions of a Female Founder’, Meghan Markle ha raccontato una situazione molto dura affrontata post parto.

Non solo le recenti accusi di plagio ricevute, Meghan Markle è tornata a far parlare di sé per delle rivelazioni molto delicate relative ad una condizione di salute vissuta a seguito della gravidanza di uno dei suoi due figli. La Duchessa del Sussex, nel podcast ‘Confessions of a Female Founder’, ha rivelato di aver dovuto fare i conti con la preeclampsia post parto.

Le confessioni di Meghan Markle

Figura sempre molto discussa per via della sua storia con Harry, Meghan Markle è tornata in queste ore protagonista delle vicende di cronaca e non solo per le confessioni effettuate nel podcast ‘Confessions of a Female Founder’. Qui, la Duchessa del Sussex ha raccontato di aver dovuto fare i conti con una condizione particolare post gravidanza.

Nella prima puntata del podcast, la Markle, moglie del Principe Harry, ha aperto confidando, durante la sua conversazione intima con la sua amica Whitney Wolfe Herd, fondatrice di Bumble, con quanto accadutole post parto, senza però precisare se a seguito della nascita del primo o del secondo bebè.

“Una cosa spaventosa”: la preeclampsia

La Markle ha ammesso di aver dovuto fare i conti con una condizione da lei definita “spaventosa” oltre che “rara” la preeclampsia post-partum, ovvero una condizione potenzialmente molto pericolosa, che può manifestarsi con ipertensione e presenza eccessiva di proteine nelle urine poco dopo il parto. “Cerchi comunque di tenere tutto in piedi, in silenzio mentre il mondo non sa cosa stia succedendo”, ha raccontato la Duchessa. “E in quel silenzio, stai ancora cercando di esserci per gli altri – soprattutto per i tuoi figli – ma sono situazioni mediche davvero serie”, ha aggiunto ancora Meghan iniziando davvero con il botto nel nuovo podcast ‘Confessions of a Female Founder’.