Insieme a Rossella Brescia ha dato vita a una coppia iconica di ballerini saldata da una profonda sintonia artistica, oltre che da una grande amicizia. Parliamo, lo avrete capito, di Kledi Kadiu, il danzatore albanese entrato a far parte nel 2001 del corpo di ballo di Amici. Proprio qui ha incontrato la collega, a sua volta nel cast del talent di Maria De Filippi in veste di insegnante di danza.

Pere ben nove edizioni il ballerino diplomato al Teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tirana è stato uno dei volti simbolo di Amici, scrivendo una fetta importante della storia di quello che ancora oggi, quasi un quarto di secolo dopo, con ventiquattro edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. Ma perché Kledi ha lasciato Amici?

Il motivo che ha spinto Kledi a lasciare Amici e cosa è accaduto con Maria De Filippi

L’incontro con Maria De Filippi, avvenuto ormai 26 anni fa, fu decisivo per la carriera di Kledi. Fu proprio lei a notarlo per la prima volta durante le prove generali del sabato pomeriggio di Buona Domenica, condotto allora da Maurizio Costanzo. A maggio 2024 è stato lo stesso Kadiu a raccontare, ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, come Maria De Filippi gli avesse chiesto di ballare anche nella sua trasmissione C’è Posta per te.

Da allora iniziò tutto il percorso del ballerino originario di Tirana e la popolarità presso il grande pubblico. Negli anni successivi il suo nome si sarebbe legato ad Amici, diventando uno dei volti simboli del talent show. Ancora oggi con Maria De Filippi, così come con Amici, Kledi dice di aver mantenuto un bel legame.

Nel 2016 è nata Lea, la prima figlia del ballerino che due anni più tardi ha sposato la compagna – e collega – Charlotte Lazzari. Cinque anni più tardi (2021) la coppia ha avuto il secondo figlio: Gabriel, affetto da una grave malattia (la meningo-encefalite). L’anno successivo alla nascita di Lea Kledi ha scelto di abbandonare il mondo della televisione, ad eccezione di qualche sporadica apparizione come ospite o giudice di Amici.

È stato il diretto interessato a spiegare i motivi del suo allontanamento dalla tv: «Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato». Una scelta di vita, insomma, dovuta alle nuove responsabilità da genitore.

Perché, come ha dichiarato sempre Kledi, «arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi», ha raccontato in un’intervista il ballerino per spiegare di aver imboccato da tempo la strada dell’insegnamento.