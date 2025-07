L’oroscopo della prima settimana di Luglio prevede alcuni colpi di scena inattesi. Diverse le previsioni che coinvolgeranno alcuni segni e che risentiranno del movimento dei pianeti. In particolare il transito di Venere avrà effetti collaterali su alcuni segni e contribuirà a far vivere le prime giornate dell’estate 2025 travolti d’alcune emozioni. Sembra inoltre che i prossimi giorni saranno infernali per un segno, mentre un altro vivrà dei momenti di gioia inattesi.

Nuovi incontri, nascita di amori speciali anche se fugaci, giornate divisi tra mare e divertimento tutto questo è l’Estate: weekend che riservano sorprese e emozioni e che in alcuni casi sono influenzati dagli astri. La prossima settimana l’oroscopo prevede alcuni momenti difficili per i nati sotto questo segno, che dovranno affrontare alcune dinamiche inaspettate soprattutto in questo periodo. C’è chi parla di settimana infernale, difficile da superare che porrà alcune condizioni drammatiche.

Il segno che nei prossimi giorni soffrirà particolarmente sono i Gemelli. Tutti i nati sotto questo simbolo dell’oroscopo dovranno affrontare alcune sfide decisive per il loro futuro, inoltre si troveranno davanti ad alcune problematiche non facili che potranno causare anche alcuni disagi personali e sul lavoro. Tuttavia gli astrologi prevedono che sarà solo un breve periodo, destinato a variare. Già dalla prossima settimana tornerà la quiete e alcuni potranno godersi le attese e meritate vacanze. Diversamente c’è un segno che invece godrà di giorni gioiosi e ricchi di sorprese: ecco di chi si tratta.

Oroscopo previsioni: il Sagittario prossimo a vivere un momento di gioia

E se i Gemelli dovranno affrontare più di un problema con il rischio di crollare. i nati sotto il segno del Sagittario potranno godere di un momento del tutto positivo. Per loro le previsioni sono tutte in ascesa, vivranno dei giorni di gioia e scopriranno qualcosa di positivo sul loro futuro. Sia nel lavoro che nell’amore riceveranno riconoscimenti e una serie di soddisfazioni, inoltre vivranno dinamiche che avranno effetti collaterali per il loro futuro.

Per quanto riguarda gli altri segni ci saranno diversi momenti no per il Leone e il Capricorno che dovranno prendere alcune decisioni, mentre Pesci e Cancro sono già in modalità ferie. Dopo un anno di lavoro non vedono l’ora di godersi le vacanze e riposarsi ma prima devono sistemare alcune cose altrimenti il ritorno alla normalità non sarà piacevole. Per quanto riguarda Toro, Bilancia, e Scorpione la situazione appare in una fase di stasi, per vivere nuove emozioni dovranno attendere la prossima settimana.

La Vergine, lontana dalla sua precisione: vive un momento di smarrimento

Ad attenzionare gli appassionati delle stelle anche la Vergine. Per i nativi di questo segno non è un momento del tutto positivo. Nei prossimi giorni si troveranno in un momento di confusione, lontani dalla loro precisione vivranno in momento di smarrimento. Saranno giorni complicati, ma alla fine riusciranno ad emergere e a superare la fase negativa.

Il movimento dei pianeti e l’influenza di alcuni astri sarà invece apprezzata dagli Ariete che di trovano a vivere giorni tendenzialmente positivi: riceveranno delle sorprese che potrebbero cambiare anche il loro futuro. Inoltre in questo periodo, nonostante l’afa e il caldo, hanno un’energia fisica e lucidità che li aiuterà a prendere delle decisioni importanti.