Re Carlo e la Regina Camilla riappaiono in pubblico ma a colpire i sudditi di sua Maestà è certamente il look del Sovrano.

Nel febbraio del 2024, Re Carlo ha annunciato al mondo di essersi ammalato e che, da allora, avrebbe dovuto seguire le cure previste per il cancro. Da allora, il Sovrano ha cercato, nei limiti del possibile, di adempiere ai suoi compiti e, salvo qualche dichiarazione sporadica e generica, non è mai più tornato sull’argomento.

A fare le sue veci in diverse cerimonie è stato il Principe William, ormai pronto – a detta di molti addetti ai lavori – a salire al trono. Ad ogni modo Re Carlo, recentemente, ha voluto partecipare ad alcuni eventi pubblici, incontrando varie categorie imprenditoriali e artigianali del Regno Unito.

Il look di Re Carlo conquista tutti

Nei giorni scorsi, la Regina Camilla e Re Carlo si sono recati in visita ufficiale in Scozia per la settimana di Holyrood, ovvero 7 giorni – che cadono a luglio – che i Monarchi trascorrono in terra scozzese. Una tradizione alla quale i due Sovrani non hanno voluto sottrarsi nemmeno con la pioggia incessante. Ma mentre la Sovrana era impegnata a ricevere un importante riconoscimento, il Re ne ha approfittato per fare un giretto nella città di Campbeltown, tra locali e mercato, approfittandone per stringere mani ai cittadini locali e concedere selfie.

Il Sovrano ha visitato una distilleria della città, dove ha sorseggiato un ottimo whisky, facendo uno strappo alla regola per la rigida dieta che sta seguendo. Nel frattempo, tantissime persone sono scese in strada per incontrare il Re che passeggiava tra le stradine della città vecchia: il Sovrano ha visitato una macelleria, una pescheria, un fruttivendolo e una famosa cioccolateria della città. Ha parlato con gli imprenditori e i commercianti, facendo loro molte domande sugli affari di queste settimane.

In seguito si è recato in Municipio, dove ha incontrato i rappresentati di diverse organizzazioni benefiche che operano in tutta la Scozia, e infine ha fatto visita alla Guardia Costiera di istanza nel porto della città. oltre al giretto non previsto, a colpire i sudditi di Sua Maestà è stato il look sfoggiato dal Re: in Scozia, infatti, il Sovrano ha indossato gli abiti tradizionali del Paese, ovvero un kilt in tartan sui toni blu e beige, con un elegante blazer a scacchi, un panciotto dello stesso tessuto e una classica camicia. Ogni dettaglio rispetta fedelmente la tradizione: pochette al taschino in tartan, cravatta a righe, grande cintura di pelle, borchie e pendenti e infine calzettoni rosso acceso.

Come detto, la Regina era impegnata in un altro evento: la Sovrana ha trascorso la giornata presso il Queen’s Nursing Institute Scotland, istituto fondato nel 1889 fondato dalla Regina Vittoria che svolge attività di volontariato in tutto il Paese. Si tratta della prima visita di Camilla da quando, in virtù della Corona, è madrina dell’organizzazione: “Molte persone non saprebbero cosa fare se non ci foste voi al loro fianco”, ha dichiarato la Regina.