Insofferenza e insoddisfazione legate al lavoro? Non sempre si è certi di aver fatto le scelte professionali giuste e anche se si ha un buon impiego e si riceve una remunerazione più che soddisfacente spesso non si è contenti del lavoro scelto. E allora prevalgono i dubbi e l’incertezze che possono generare anche stati d’animo non rassicuranti. In alcune occasioni le stelle possono aiutare ad avere alcune risposte, anche se l’analisi non va considerata in modo assoluto.

Non a caso lo zodiaco associa un lavoro perfetto ad ogni segno. Alcuni sono infatti predisposti a realizzarsi in contesti più creativi e manuali, mentre altri in ambienti più intellettuali. Ma qual è la professione giusta? Ecco cosa dicono le stelle sul mondo del lavoro. Ogni segno rivela caratteristiche caratteriali che se considerate in certi contesti rispondono anche al quesito lavoro. Vediamo segno per segno quale sono le attitudini di chi è nato sotto determinati astri rispetto ad altri.

Gli Arieti sono tendenzialmente polemici e amano discutere per ogni cosa, per questo sono adatti alle carriere politiche ma anche quelle imprenditoriali, mente i Tori sono più riflessivi e calmi e molto cauti nel fare le cose, per questo i loro lavoro ideale è nell’ambito della finanza, banche o anche dipendente pubblico. I tori possono anche diventare degli architetti, commercianti d’arte, gioiellieri, scrittori o modelli.

Gemelli, Cancro e Leone: la professione ideale per i tre segni

I Gemelli sono eclettici, ma anche complessi. Spesso sono dei bravi comunicatori e tendenti ad imparare le lingue. Tra i loro lavori ideali ci sono quelli nell’ambiente dello spettacolo, ma possono essere anche dei bravi giornalisti e scrittori. Sono inoltre degli eccellenti professionisti del marketing o agenti di viaggio. I nativi del Cancro sono invece sensibili e fantasiosi e danno il meglio di loro in contesti legati alla pubblicità e alla comunicazione.

Inoltre sono molto creatici per questo tutto ciò che riguarda l’arte come la pittura li aiuta a realizzarsi. Infine possono rivelarsi anche degli abili commercianti e perfetti nel settore del marketing. Infine i nati sotto il segno de Leone tendono a conquistare la leadership e posizioni di potere e cercano sempre di confrontarsi con persone della loro altezza. Hanno capacità di gestione del personale e creano sempre le dinamiche ideali per far si che in un contesto aziendale tutto funzioni. Sono perfetti in ruoli come presidenti di società, direttori e gestori finanziari

Il lavoro ideale per Vergine, Bilancia e Scorpione

Vergine, Bilancia e Scorpione sono tre segni molto diversi tra loro, soprattutto per quanto riguarda le scelte professionali. La prima predilige contesti legati all’ingegneria e alla medicina, questo perché è meticolosa e molto precisa. Tuttavia eccellano anche in settori legati all’imprese e al settore delle vendite.

Le Bilance invece sono bravi a comunicare e solitamente hanno successo nell’ambito della legge, del marketing, e del commercio. Lo Scorpione invece si dedica con passione ad ogni lavoro anche se il suo ambiente naturale è quello medico dove può mettere in evidenza le sue qualità risolutive. Spesso si realizza anche nella carriera militare e nel giornalismo investigativo.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ecco che lavoro dovrebbero dare

Gli ultimi segni dello zodiaco sono Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e per ognuno sono previsti diversi ambiti di lavoro. I nati sotto il Sagittario amano il lavoro che permette d’interagire con gli altri ma sono attratti anche da diverse arti, come il teatro; il Capricorno è solitamente laborioso e spicca in attività come l’agricoltura, la silvicoltura, l’istruzione e la biologia. Inoltre è un perfetto ragioniere.

Gli Acquari amano la pittura e la scultura e diverse attività legate al mare. Infine i Pesci sono fantasiosi, amano le arti e sono attratti dall’occulto, non si legano ad attività prestabilite e amano spaziare in diversi contesti. Tutto ciò che è legato al mare li affascina e questo perché sono sensibili e profondamente romantici.